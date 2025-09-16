Násep místo mostu na D52 přes Novomlýnskou nádrž. Silničáři a starostové se shodli na levnější variantě
Dálnice D52 z Brna na Vídeň překoná horní Novomlýnskou nádrž pomocí náspu, ne mostu. První varianta je levnější než ta druhá. Zamlouvá se také starostům a starostkám z obcí, přes jejichž území pod Pálavou má dálnice vést, plán představilo ministertsvo dopravy.
Řidiči si násep mohou představit jako současnou silnici, po které se jezdí přes horní nádrž z Mikulova k Brnu. Dálnice povede těsně vedle ní, jen zřejmě trochu výš a bude mít čtyři pruhy a taky protihlukové stěny.
Dálnice z Brna do Vídně přece jen povede. Aktivisté se proti tomu už nemohou odvolat
Číst článek
Současná silnice zůstane zachovaná pro vozidla, která po dálnici jet nemůžou, anebo jejich řidiči nebudou chtít. Silničáři zvolili variantu s náspem i proto, že je levnější než mostní estakáda. Ta by stála šest miliard korun, násep má vyjít na tři miliardy.
Starostky a starostové obcí podél trasy byli součástí debat se silničáři a s výsledkem jsou převážně spokojení. Při pondělní prezentaci za to silničáře pochválili třeba zástupci Pasohlávek, kteří prohlásili, že by proti mostní estakádě jinak bojovali, protože tato varianta se jim nelíbila.
Pohodlí cyklistů
Lidé z Perné se zase ptali, jestli nepřijdou o přímé propojení s Dolními Dunajovicemi, protože mezi oběma obcemi dálnice povede. To jim silničáři ještě neslíbili, ale ani nevyvrátili, každopádně zatím spíš počítají s tím, že dvě obce propojí nová silnice, což bude pro lidi znamenat objížďku pár set metrů.
Ředitelství silnic a dálnic taky slibuje, že bude pamatovat na cyklisty, aby dokázali územím pohodlně projet a dálnice pro ně nebyla velkou bariérou.
Lidé v Martinicích protestují proti zdržování dostavby dálnice D49. Průjezd řidičům blokují přecházením
Číst článek
Ministerstvu dopravy zbývá dostavět přes dvacet kilometrů dálnice D52. První dva úseky od Pohořelic po vodní nádrž Nové Mlýny a od ní ke státním hranicím chtějí silničáři začít stavět v roce 2027 a dokončit je zhruba v roce 2029. Na to pak naváže stavba přímo v nádrži, vše má být hotovo v roce 2031.
Dálnice bude u Mikulova sloužit jako obchvat města. Jeho zástupci včera požádali silničáře, aby při rekonstrukci mysleli i na přestavbu starého hraničního přechodu, který je podle nich nedůstojný.
Druhý obchvat současně s dálnicí vznikne i kolem Nové Vsi. To je součást Pohořelic a jak prohlásil starosta města Miroslav Novák (ODS), jsou za to rádi. Po dostavbě dálnice by totiž hrozilo, že by auta, která by po ní nejezdila, zamířila mezi obytnou zástavbu a zhoršila tím život obyvatel. Toho se teď lidé z Nové Vsi bát nemusí, kolem domů vznikne nová silnice.