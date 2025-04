Násilný exces pražského policisty. V průchodu ztloukl obuškem muže, pak si na něj klekl a pokračoval

Ve službě skončil podle zjištění iROZHLAS.cz a Radiožurnálu pražský policista, který mimořádně násilně jednal s člověkem o jeho přestupku. Brutálně ho zbil obuškem, aniž by k tomu měl zákonný důvod. Muž kvůli tomu musel do nemocnice. Policie ani nečekala na konec trestního řízení s příslušníkem a propustila ho už před pravomocným rozsudkem. Obvykle se přitom čeká právě až na verdikt. Praha 5:00 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista muže nejprve dotlačil do průchodu v pražské Kovářské ulici (na snímku), po kopnutí do břicha a následném škrcení mu dal osm ran, popisovala obžaloba | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na počátku tohoto měsíce uslyšel bývalý policista Lukáš K., že se dopustil trestného činu. Rozsudek nad bývalým nadpraporčíkem vynesl Obvodní soud pro Prahu 9. Potrestal ho za popsané násilí vůči člověku, který se v opilosti choval na veřejnosti nepřístojně. Někdejší příslušník ale za svůj čin do vězení nemusí.

„Obžalovaný byl uznán vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu byl uložen trest odnětí svobody dvanáct měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyřiadvaceti měsíců a trest zákazu činnosti na dva roky,“ sdělila iROZHLAS.cz mluvčí soudu Barbora Chlostová.

Verdikt není pravomocný, státní zástupce a Lukáš K. si ponechali lhůtu pro případné odvolání. V takovém případě by se kauzou zabýval Městský soud v Praze. Redakce se chtěla s bývalým velitelem jedné z hlídek policejního oddělení ve Vysočanech spojit, ale kontakt se s ním nepodařilo navázat.

Krevní sraženiny po celém těle

Pro oba aktéry zásadní incident se odehrál v srpnu 2023 po sedmé hodině večer před jednou restaurací v Kovářské ulici v Libni. Nadpraporčík tam domlouval muži pod vlivem alkoholu, aby se zklidnil. Následně nad sebou policista ztratil kontrolu a muže napadl.

„Aniž v té chvíli poškozený kladl jakýkoli aktivní odpor, bez zákonného důvodu a bez výzvy s výstrahou, že bude použito donucovacího prostředku, použil (policista) teleskopický obušek,“ popisuje obžaloba, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici a již Obvodní soud pro Prahu 9 potvrdil.

Nadpraporčík muže nejprve za pomoci obušku dotlačil do průchodu, po kopnutí do břicha a následném škrcení mu dal osm ran. Bil ho do levé holeně a do zad. S druhým členem hlídky pak napadeného dostal na zem, kde si na něj klekl a v násilí pokračoval. Během celé doby mu velmi vulgárně nadával.

„V této poloze poškozeného zasáhl několika údery obuškem do spodní i horní části těla v těsné blízkosti hlavy za doprovodu vulgarismů, kdy po tuto dobu poškozený držel sám ruce za zády a opět nekladl žádný aktivní odpor,“ popisuje dále obžaloba, jež před soudem prvního stupně obstála.

Čtyři desítky kauz

Napadený muž s mnohačetnými krevními sraženinami a tržnou ránou na nose skončil v blízké Fakultní nemocnici Bulovka, kde ale ošetření odmítl. Policistu obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů, která vyšetřování uzavřela koncem loňského roku, a letos v lednu nadpraporčíka státní zástupce obžaloval.

Vedení pražské policie k selhání svého příslušníka přistoupilo nekompromisně. Obvykle se obviněný policista postaví mimo službu, kde čeká na pravomocné uzavření případu. V tomto případě však pražský policejní ředitel Petr Matějček konal rovnou.

„Policista neslouží u Policie České republiky, ze služebního poměru byl propuštěn,“ potvrdila mluvčí sboru v Praze Eva Kropáčová.

Kolika případů násilí se policisté v posledním sledovaném roce 2024 dopustili, není jasné. Takové jednání spadá pod zmíněný delikt zneužití pravomoci úřední osoby, ale jeho projevy už statistiky nerozlišují.

Loni inspekce kvůli tomuto trestnému činu stíhala čtyři desítky policistů ve 28 kauzách, jedna z nich se týkala nyní odsouzeného Lukáše K. „Z uvedených osmadvaceti trestních spisů inspekce podala dvacet návrhů na podání obžaloby na celkem třicet osob,“ upřesnila zastupující mluvčí útvaru Andrea Štorchová. Zbylé případy útvar vyšetřuje dodnes.