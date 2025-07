Našimi operacemi ukazujeme Rusům a Číňanům, že nejsme ořezávátka, říká ředitel vojenské tajné služby

Ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský má za sebou rok ve funkci. Výročí připadlo na 1. července. Při této příležitosti poskytl vůbec první velký rozhovor serveru iROZHLAS.cz. Mluvil o tom, zda věří v odhodlání Čechů bránit zemi, proč jsme zranitelní vůči nepřátelským operacím nebo co ve vedoucí funkci nejvíc postrádá. Rozhovor Praha 5:00 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generálmajor Petr Bartovský řídí Vojenské zpravodajství od 1. července 2024. | Zdroj: ČTK / Šimánek Vít

Má někdy ředitel Vojenského zpravodajství strach o Českou republiku?

I když se tak výzkumy veřejného mínění netváří, jsem optimista. Jsem přesvědčen, že kdyby se něco stalo, tak většina národa by šla republiku bránit. Navzdory tomu, jak se armáda někdy dehonestuje v médiích, tak nejen ona, ale i populace by podle mě zemi bránila. A vzhledem k tomu, že jsme platným členem NATO, věřím, že bychom se případnému protivníkovi bránili i v rámci Aliance.

Česká republika je v tuto chvíli jedna z nejbezpečnějších zemí v Evropě, ale i na světě. Byť si to třeba neuvědomujeme a nevážíme si toho, je tomu tak. Je tu spousta lidí, policie, armáda, zpravodajské služby nebo hasičský záchranný sbor, kteří se dennodenně podílí na tom, abychom my a naše rodiny mohli posílat děti ven si hrát, nemuseli je doprovázet do školy a nemuseli se jít bát večer posedět si na zahrádku. Takže o naši zemi se nebojím. Věřím tomu, že náš bezpečnostní systém je nastavený správně.

Jste jeden z nejlépe informovaných lidí ve státě. Očekáváte, že Rusko do pěti let vojensky zaútočí na východní křídlo NATO, jak minulý měsíc varoval generální tajemník Aliance Mark Rutte?

Spíš bych to řekl jinak. Kloním se k tomu, že o malinko později než v době, o které mluvíte, by se Rusko mohlo být schopné dostat na úroveň před válkou. Z pohledu vyzbrojenosti, personální naplněnosti a připravenosti k boji. Navíc bude posílené o nové taktiky boje a bojové zkušenosti. Takže za významně delší dobu by asi bylo připraveno zaútočit na východní křídlo NATO.

A má Rusko takové ambice?

Ambicí Ruska bylo podle mě získat část západního území Ukrajiny proto, aby si udělalo nárazníkovou zónu mezi sebou a NATO. Protože z pohledu Ruska jsou za Ukrajinou, odshora dolů, jen státy Aliance. Zatím se mu to ale nepodařilo, alespoň ne podle původního ruského plánu.

Ale kdyby Rusové chtěli vyzkoušet připravenost nebo jednotu NATO, tak už by to dávno mohli udělat. V Estonsku je například město Narva, které od Ruské federace odděluje jen řeka tekoucí mezi městy Narva a Ivangorod. Stačilo by, kdyby ruská jednotka přejela do estonské části. To samé platí i pro některá jiná místa v pobaltských státech.

Jaký scénář byste pak očekával?

Žádost o aktivaci článku pět je právo každého člena NATO. Ale pokud by jeden stát řekl „ne“, mohl by to být docela problém. A dnes minimálně dva takové státy máme. Ale podle mě Rusko nemá zájem dát NATO přímou možnost, aby bojovalo s jeho jednotkami. Aby se do toho zapojily alianční divize, o to Rusové nestojí.

Ale Rusko je trpělivé. Může vést dalších několik let hybridní útoky a dezinformační kampaně proti Západu, dál rozkládat jednotu EU a NATO a v nějakém bodě už by se mu útok na východ Aliance mohl vyplatit, ne?

To bude hodně záležet na tom, co dnes všichni jen odhadujeme. Jak na tom Rusko je a bude ekonomicky. Rusko v tuto chvílí stíhá, byť za cenu obrovských finančních nákladů nebo diskomfortu života v částech země mimo Moskvu.

Ale nevíme, jak dlouho to vydrží. Stoprocentně najedou na válečné hospodářství. Ale jak jim dlouho budou stačit půjčky, jaké mají zlaté rezervy nebo jak se bude vyvíjet trh s ropou nebo plynem? Těžko říct. V tuto chvíli se odhaduje, že aktuální tempo budou Rusové schopní udržet ještě rok a půl.

A co bude pak?

Řeknu to takto. Rusko je posílené ve své velmocenské politice, zbrojí a vyzkoušelo si, že mu prochází téměř vše. Snad kromě Ukrajinců samotných tu není nikdo, kdo by ho nyní nějakým způsobem zastavoval. Považoval bych za chybu, kdybychom Rusko podcenili. Jsem ten poslední, koho by šlo obvinit ze sympatií k Rusku. Celý svůj zpravodajský život proti němu bojuju. Jako protivníka nesmíme Rusko podcenit, to se nikdy nevyplácí.

‚Skončila desetiletí relativního míru‘

Rusko je v uvozovkách jen jeden problém, pak je tu ještě...

Ano, Čína. Ta zvyšuje své mocenské ambice, silně zbrojí, modernizuje, posiluje své jaderné odstrašení. Zatímco my válčíme s Rusem, tak z Číny se stala ještě větší globální hrozba.

Žijeme ve vůbec nejneklidnější době od roku 1989, je to tak?

Velmi nerad, ale musím konstatovat, že je stále více evidentní, že skončilo několik desetiletí relativního klidu, míru, bezpečí a bezstarostného bytí. Ve světě narůstá počet vojenských konfliktů, hrozí návrat ke studené válce a železné oponě.

Do toho vstupují nové technologie například v podobě umělé inteligence, robotiky nebo dnes již téměř samozřejmé využití dronů, které mění dlouhodobě zažitá schémata vedení konfliktů.

Dalším bojištěm, ve kterém je navíc možné si najmout kohokoliv na cokoliv, se stala kybernetická doména, do jisté míry anonymní a velmi vhodná k vedení boje ve všech fázích konfliktu. Co se týče možných cílů, do budoucna bude růst na významu „válka“ o zdroje, hlavně minerály, rudy, vzácné zeminy, ale i vodu nebo energie.

Co z toho všeho vyplývá pro činnost Vojenského zpravodajství?

Vše výše uvedené je předmětem zájmu a aktivit Vojenského zpravodajství, stejně jako všech vojenských i civilních zpravodajských služeb demokratických států. I nadále bude nutno vyhodnocovat jako bezpečnostní hrozbu špionáž vedenou cizími zpravodajskými službami, kybernetické útoky, vlivové operace zaměřené na manipulace veřejného mínění, ovlivňování demokratických procesů, propagandistické operace a další obdobné aktivity.

Ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský v rozhovoru s redaktorem iROZHLAS.cz | Zdroj: Vojenské zpravodajství

Což mě přivádí zpátky k Rusku. Jsme v situaci, kdy by Moskva byla schopná zorganizovat tady obdobnou operaci, jako byl útok na vrbětické muniční sklady?

Nenechme se mýlit tím, že se Česká republika stejně jako řada jiných států v Evropě zbavila velké části ruských diplomatů, kteří byli ve skutečnosti příslušníky tajných služeb. Neznamená to, že ruští zpravodajci tady nejsou. Spíše to znamená, že jen nejsou na ambasádě.

Z určitého pohledu je pro nás nyní horší je identifikovat. Stejně jako je těžší zjistit, jaké aktivity tu páchají. A nemám na mysli to, o čemž už se tak nejméně rok všichni baví, tedy o ruských telegramových agentech. To je jen jeden způsob, kterým to dělají.

Jaké jsou ty další?

Pořád tady je ruská diaspora. Pořád tady jsou osoby, které cestují například z jiných zemí, aby tady vykonávali nějaké činnosti, získávali informace nebo se připravovali na jakoukoliv možnou nepřátelskou aktivitu.

Proto jsem se ptal, jestli jsme proti takovému útoku stejně zranitelní jako před lety?

Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou nastaveny bezpečnostní standardy soukromých subjektů, které mnohdy nechtějí vynakládat velké prostředky na bezpečnost, to nelze vyloučit. A návod na to, jak se používá dron, je dnes všude. Ale chci také říct toto: co se týče materiálu vyváženého za účasti ministerstva obrany do zahraničí, tak se podílíme na opatřeních, která mají zajistit jeho bezpečnost.

Jak často se tajné službě podaří sledovat nepřátelskou operaci v reálném čase, díky čemuž se jí podaří zabránit?

Záleží na tom, jestli se nám diverzní skupinu podaří penetrovat, ať už lidsky nebo technicky. Když o takovém nepřátelském záměru víme, musíme včas uvědomit složky, které mají zadržovací nebo vyšetřovací pravomoc. My je nemáme. Příkladem takové spolupráce je třeba zásah v Říčanech zhruba před pěti lety, kde policie zadržela pracovníky ruské ambasády při pokusu nakoupit náboje do ostřelovacích pušek.

Ano, v srpnu 2020 o tom informoval Radiožurnál. Takže to byla vaše akce?

To byla přesně chvíle, kdy se nám informace o záměru ruského diplomata podařila získat včas, případ jsme rozpracovali a vybudovali tak, že když jsme ho předali policii, mohla provést zásah. Úplně stejně by se muselo postupovat a postupuje v případech útoků, o kterých jsme se bavili.

‚Nejsme ořezávátka‘

Jednou z vašich zákonných úloh je aktivní obrana v kyberprostoru. Za poslední rok jste informovali o třech úspěšných operacích. Je to moc, nebo málo? A jak se to pozná?

S ohledem na rozsah kampaní, které jsme objevili, zanalyzovali a nakonec jim zamezili, je to docela dost. Jsou to velké případy, ke kterým bylo přijato opatření dle zákona, a těch nejsou desítky. Ale v porovnání se všemi kybernetickými incidenty je to málo, těch jsou tisíce za měsíc. My jsme v detailu mluvili o třech nejvýznamnějších opatřeních, protože se týkaly státních institucí či objektů podílejících se na pomoci Ukrajině.

Ale musím říct to zásadní. Úkoly Vojenského zpravodajství v kybernetické doméně neznamenají, že jsme zodpovědní za kybernetickou bezpečnost armády, ministerstva obrany nebo státních institucí. Na to jsou jiné orgány včetně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. My jsme tu proto, abychom identifikovali ty nejzávažnější hrozby, nalezli útočníky a pokud to odpovídá naší zákonné působnosti, zaútočili na útočníka.

Které z těch tří odvrácených útoků byly nejškodlivější?

Asi nejškodlivější byla čínská kampaň, respektive kampaň čínského aktéra APT31 proti ministerstvu zahraničí, která z naší strany ve spolupráci s dalšími institucemi skončila atribucí (veřejným odhalením útočníka, pozn. red.).

Stejně jako o čínské kampani jste v květnu informovali, že jste se se spojeneckými službami podíleli na odhalení ruských kybernetických aktérů, kteří napadali firmy, které se angažovaly ve vojenské pomoci Ukrajině. To nebylo vážnější než akce Číny proti ministerstvu?

Útočníci se pokusili firmy kompromitovat a získat přehled, co se kam kdy vozí. To v zásadě nebylo způsobilé ovlivnit válku. Dodávkám zbraní nezabránili. Každopádně jsme to odhalili včas a zastavili to. Dosud žádná dodávka vypravená z České republiky, nebo na které se Česká republika podílela, nebyla ohrožena.

Co je účelem toho, když se úspěšně odvrácený útok oznámí veřejně? Nebo že veřejně řeknete, kdo útočil?

Jednak abychom varovali veřejnost, že se to děje. Říkáme lidem, že tu jsme, umíme je ochránit a takovým útokům zamezit. A na druhou stranu také abychom protivníkům, ať už Rusům nebo Číňanům řekli, že ty schopnosti máme, umíme je najít a aby to nedělali. Že nejsme žádná ořezávátka.

V podstatě to také může znamenat, že příště útočník provede útok lépe a pro nás bude horší ho odhalit. Ale kyberprostor není jako běžná zpravodajská práce, kde je milion variant. Pořád ho tam budeme schopni najít. A stejně jako se učí útočník, tak se učíme i my. Naštěstí se neučíme sami, ale učíme se navzájem od našich dvou domácích služeb nebo zahraničních.

Ředitel Petr Bartovský řídí Vojenské zpravodajství od 1. července 2024. | Zdroj: Vojenské zpravodajství

Čím vás spolupráce se zahraničními partnery obohatila, naučili jste se od nich něco nového?

Ve spolupráci poznáváme formy útoku, jakým způsobem protivníci vyhledávají díry v systému. Pak si všichni řekneme, co víme a porovnáme si to. Každý stát umí něco, i legislativní podmínky různým státům umožňují různé věci. Někdy na některé situace můžeme rychleji reagovat my, v jiných situacích může zase pružněji reagovat jiný stát. Proto je spolupráce tak důležitá.

Zásadní je vždy to, co útočník chce a hledá. Hlavním cílem čínských aktérů je kyberšpionáž se zaměřením na bezpečnostní a zahraniční politiku, ekonomiku, vědecký vývoj nebo postoj k Tchaj-wanu. Severní Korea globálně včetně Česka cílí na obranný průmysl a technologie dvojího užití. A ze strany ruského aktéra APT28 spjatého s vojenskou rozvědkou Ruské federace GRU byly výraznou nepřátelskou aktivitou vůči Česku útoky proti veřejným institucím.



Co na vašich lidech spojenci oceňují nejvíce?

Připravenost, zkušenost a schopnost našich lidí myslet. Nemáme miliony hackerů ani počítačové systémy za miliardy eur nebo dolarů. Ale máme lidi, kteří si k tomu sednou a umí to vymyslet, rozumí tomu. Mnohdy si potřebná zařízení a přístroje vyrábí sami. Dám příklad, Američan přijde k autu, vidí něco rozbitého a vymění to. My k tomu přijdeme, najdeme chybu, opravíme to a jedeme dál. Tohle na nás oceňují.

‚Do poslední chvíle jsem řídil zdroje‘

Tento týden uplynul rok, kdy jste převzal řízení Vojenského zpravodajství. Co byl váš první krok ve funkci?

Tak teď jste mě vážně zaskočil.



Ale kde je ředitelská kancelář jste věděl, ne?

To jsem věděl, chodil jsem tam k předchozímu řediteli na porady. A už jsem si vzpomněl! Převzal jsem kancelář. Potom byla porada, kde jsem oznámil vznik funkce prvního zástupce ředitele. Následně jsem oznámil s tím související změny ve struktuře služby.

5:13 Odškodné za blokaci dezinformačního webu zpochybní autoritu vlády, varují zpravodajci Číst článek

Co jste si musel osvojit především, abyste byl dobrý ředitelem?

Největší rozdíl po nástupu do funkce bylo si uvědomit, že je nezbytné hájit zájmy celé služby a všech jejích součástí stejnoměrně. A pokud jsem do té doby logicky podporoval a prioritizoval „svůj“ úřad, nyní preferuji pouze a výhradně „svou“ službu. A věřte nebo nevěřte, paradoxně jsem na Úřad kontrarozvědky více náročný, právě proto abych nezavdal příčinu u jiných součástí, že dochází k nějakému protežování.



V předchozí funkci jsem patřil k vyššímu managementu, takže s běžným chodem služby jsem seznámen byl. Věděl jsem, jaké mají jednotlivé části výsledky. Ale nevěděl jsem do detailu, co a jak dělají. Až jako ředitel jsem poznal věci týkající se například financí, programů nebo speciálních projektů služby.

Takže byste řekl, že jste jako ředitel poznal Vojenské zpravodajství lépe?

O dost lépe. Až když jsem měl jednání s jednotlivými sekčními řediteli, jsem detailně zjistil, jaké mají schopnosti. Do té doby mi to bylo částečně utajené. Také mi řekli, co by potřebovali, co je trápí a kam by v dohledné době chtěli dojít. Protože jak je známo, výsledky práce služby jsou výsledkem součinnosti jejích jednotlivých sekcí.

Je Vojenské zpravodajství stejnou službou, jako když jste ho přebíral? Nebo se v něčem změnilo?

Myslím se, že povaha služby se nezměnila. Ale jak jsem deklaroval při nástupu do funkce, cítil jsem dluh v tom, jak se jednotlivé části doplňují, spolupracují a sdílí informace. Chtěl jsem, aby spolupracovaly pokud ne na sto procent, tak téměř na sto procent. A teď musím poděkovat kolegům za to, jak vysoká je třeba úroveň spolupráce rozvědky a kontrarozvědky.

Tak intenzivní a otevřená nikdy nebyla. Jak úzce spolu spolupracují součásti HUMINT (human intelligence, zpravodajská práce zajištovaná lidskými zdroji, pozn. red.) a součástí technických zpravodajských oborů. Je to velmi znát na dosažených výsledcích a atmosféře ve službě. Kolegové z technické sekce nyní vědí, čeho jsou součástí a k čemu dopomohli jimi získané poznatky.

Generál vojenské tajné služby: Cizí země loni skenovala sítě českých státních podniků Číst článek

Co to přesně znamená?

Opravdu spolu komunikují, vyměňují si poznatky a spolupracují spolu na konkrétních případech. Umožnila to změna, kterou jsem udělal, i když zpočátku vzbudila trochu debatu. Některé prvky služby, které v minulosti patřily pod konkrétní sekce, jsme vyvedli a dali do podřízenosti prvního zástupce ředitele. Jedná se především o analytický úřad, u kterého se sbíhají všechny poznatky a který je vyhodnocuje. Současně byla vytvořena součást koordinující veškeré operativní spolupráce stejně jako komunikaci služby s vnějším prostředím.

Napadlo vás někdy během toho roku, že by bylo lepší, kdybyste zůstal „jen“ šéfem kontrarozvědné části služby?

Napadlo mě to. Ale ne proto, že bych se ředitelské funkce bál. Ale protože nemám čas být součástí přímého zpravodajského procesu, jak jsem byl zvyklý, když jsem řídil úřad kontrarozvědky. Do poslední chvíle jsem se snažil být součástí zpravodajské činnosti, do poslední chvíle jsem třeba řídil některé osoby jednající ve prospěch služby. Tohle mi chybí. A tak když někdy na kontrarozvědku přijedu, mám tendenci jim do toho kecat víc, než je zdrávo.