‚Následky jsou stále vidět na každém kroku.’ Široká Niva a Zátor musí řešit škody i rok po povodních
I rok od povodní jsou v Široké Nivě na Bruntálsku vidět škody, které loni v září napáchala velká voda. Podle starosty Tomáše Spáčila (Pro obec 2022) se připravují rekonstrukce a projekty za víc než 100 milionů korun. Dotace z programu Živel 1 má obec s asi 550 obyvateli slíbené, pokryjí 100 procent nákladů. Podobná je situace v nedalekém Zátoru. Tamní starostka Salome Sýkorová (SNK) odhaduje, že ke stavu před povodní ušli 20 procent cesty.
V Široké Nivě povodeň zasáhla velkou část obce. Strhla mosty, zničila komunikace, plynové i elektrické vedení. Demolice čekala čtrnáct objektů, většinou chalupy nebo stodoly. K zemi šly jen dva rodinné domy.
Jesenická obec se z katastrofy stále vzpamatovává. „Majitelé zaplavených domů ale zabojovali. Už to tady u nás vypadá lépe, následky jsou ale stále vidět na každém kroku,“ dodal Spáčil.
Obec připravuje dvě desítky programů za víc než 100 milionů. „Vyhlašujeme veřejné zakázky a soutěžíme zhotovitele. Termín dokončení plánujeme na příští tok. Některé žádosti jsou ale ještě rozpracované,“ doplnil starosta Spáčil.
Půjde například o stavbu mostu za 21 milionů korun, původní voda zničila. Nová hasičská zbrojnice vyjde na devatenáct milionů korun. Dalších 30 milionů korun si podle starosty vyžádají opravy komunikací.
„Čekáme na peníze z programu Živel 1. Sami se do takových investic s naším rozpočtem pouštět nemůžeme,“ řekl starosta. Od státu má příslib, že na všechny projekty dostanou 100 procent peněz. „I minimální spoluúčast by pro náš rozpočet byla problémová,“ dodal.
20 procent škod
„Zvládli jsme odstranit tak 20 procent škod. Celkem chystáme devatenáct projektů souvisejících s odstraněním všeho, co u nás voda poškodila,“ řekla starostka Zátoru. Většinově je už opravená například škola, chybí ještě velká rekonstrukce sklepních prostor za deset milionů. Dodnes funguje v provizorním režimu, záplavy v ní způsobily škodu 25 milionů.
V Zátoru je nové i dětské hřiště. To víceúčelové se teď opravuje, atletický ovál ještě na rekonstrukci čeká, stejně jako fotbalové hřiště. „Připravujeme i revitalizaci našeho parku a opravu komunikací. Jen to si vyžádá přes 30 milionů korun. Cekem odhadujeme škody na obecním majetku na 250 milionů korun,“ řekla Sýkorová s tím, že v částce je i víc než 60 milionů za odvoz a skládkování povodňového odpadu.
V Zátoru, který má asi 1100 obyvatel, bagry srovnaly se zemí 24 budov, z toho čtrnáct rodinných domů. Obyvatelé těch celoročně obývaných se postupně rozhodli v obci zůstat. Někteří si staví nové nemovitosti, jiní dostali obecní byt.
Daří se i prodávat zatopené domy, jejichž majitelé se rozhodli odstěhovat. Do Zátoru, který povodně zasáhly i v letech 1996 a 1997, přicházejí hlavně mladé rodiny. „Zátor je stále místo, kde lidé chtějí žít,“ zakončila starostka.