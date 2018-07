Mateřské školy nebudou muset mít od roku 2020 povinně místa pro dvouleté děti

Start reformy financování regionálního školství se o rok odsouvá. Rozhodli o tom senátoři, když schválili novelu školského zákona. Ta počítá i s tím, že mateřské školy nebudou muset mít od roku 2020 povinně místa i pro dvouleté děti. Dál tak bude záležet jen na školkách, jestli dvouleté děti přijmou nebo ne. Praha 19:22 19. 7. 2018 (Aktualizováno: 22:31 19. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zastánci novely argumentovali tím, že jsou děti na mateřské školy moc malé. „Mateřské školy jsou vzdělávací zařízení, nejsou žádná péče o děti, které třeba nezvládají ještě základní hygienu," řekl senátor za TOP 09 a STAN Jiří Růžička s tím, že na povinná místa nemají mateřské školy kapacity a znamenalo by to i značné náklady.

V Česku podle zprávy OECD není dostatečně dostupná předškolní výchova Číst článek

Novelu naopak kritizoval například senátor za KDU-ČSL Zdeněk Brož. „Že to bude stát nějaké pracovní místo pro zvláštní péči o dvouleté děti, no ano, ale dokázali jsme to kdysi v jeslích, tak to nyní nedokážeme?“

Podle senátora za ODS Zdeňka Nytry tak bude dál záležet jen na mateřských školách, jestli dvouleté děti přijmou nebo ne. „Rozumím tomu, že jsou ženy, které chtějí být s dítětem do tří do čtyř let doma. Ale některé chtějí anebo musí nastoupit do zaměstnání po půl roce, nebo třeba i dřív. Tak jim pro to vytvořme podmínky. Ale ne proto, aby ve všech šest a půl tisících obcí musely být nachystané školky pro všechny děti,“ vysvětloval.

„Stát by takový to servis měl rodinám zajistit. Mimo jiné proto, aby oba rodiče mohli pokračovat v profesní kariéře na základě svého svobodného rozhodnutí. Pokud například čerpají dva roky rodičovskou, a pak chtějí nastoupit do práce, tak prakticky nemohou, pokud si nezaplatí nějaké drahé, soukromé zařízení anebo například chůvu. A to si nemůže každý dovolit,“ objasnil své stanovisko senátor ČSSD Jiří Dienstbier, který neuspěl s návrhem novelu zamítnout.

Změnu zákona podporuje i ministerstvo školství. Podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO už teď navštěvuje školky 45 tisíc dětí mladších tří let. Kdyby povinná místa pro dvouleté v zákoně zůstala, znamenalo by to podle něj rozšířit kapacitu mateřských škol až o 60 tisíc míst a náklady od 16 do 24 miliard korun.

Novelu musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman.