Nástupce senátora Krause si Brňané zvolí 17. a 18. ledna. Jeho náhlou smrt způsobila plicní embolie

Doplňovací senátní volby v obvodu Brno-město se uskuteční 17. a 18. ledna příštího roku. Termín vyhlásil prezident Petr Pavel, jeho rozhodnutí podléhá spolupodpisu premiéra Petra Fialy (ODS). Informoval o tom v pondělí odbor komunikace prezidentské kanceláře v tiskové zprávě. Vítěz doplňovacích voleb obsadí místo Romana Krause (ODS), který ve středu náhle zemřel v 69 letech. Brno/Praha 16:12 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástupce zesnulého senátora Krause si Brňané zvolí 17. a 18. ledna | Foto: Libo Roschor | Zdroj: Česká editoriální fotografie / Profimedia

Důvodem úmrtí senátora a bývalého ředitele obou brněnských fakultních nemocnic byla podle místopředsedy jihomoravské ODS Jiřího Crhy plicní embolie. Kraus byl předsedou senátního výboru pro zdravotnictví, členem ODS v Brně byl od roku 2004. Senátoři a poslanci jeho památku uctili minulý čtvrtek při svých schůzích minutou ticha.

Pavel musel vyhlásit termín podle zákona tak, aby se uskutečnily do 90 dnů. Nově zvolený senátor se ujme mandátu na zbytek Krausova funkčního období, které mělo skončit v říjnu 2026.

Senát dál povede Vystrčil. Místopředsedy se stali Drahoš, Oberfalzer, Seitlová a Václavec Číst článek

Doplňovací volby do horní parlamentní komory se konají, když zanikne mandát dosavadního senátora – ať už úmrtím, odstoupením, nebo zvolením do některé z funkcí, jež jsou s místem v Senátu neslučitelné. Zákon o volbách přitom stanoví, že doplňovací volby se nevyhlašují v případě, kdy do konce mandátu zbývá od jeho zániku rok nebo méně.

Kraus se narodil 27. října 1955 v Brně. Vystudoval brněnské Gymnázium Vídeňská a následně v Brně absolvoval lékařskou fakultu. První anesteziologické zkušenosti získával ve vyškovské nemocnici, poté působil ve svatoanenské nemocnici. V letech 1989 až 1991 pracoval v Jemenu jako lékař intenzivista.

V roce 1994 se stal lékařským náměstkem ředitelky svatoanenské nemocnice pro chirurgické obory. V letech 2006 až 2007 byl ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, v letech 2007 až 2019 pak vedl Fakultní nemocnici Brno. V roce 2020 byl zvolen senátorem.