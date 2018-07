Šéfové výzkumu NATO jednají v Praze o budoucnosti. Řeší nová centra na vývoj bojových robotů

Severoatlantická aliance se připravuje na nové bezpečnostní hrozby. Vybudovat chce například nové centrum pro umělou inteligenci a pro rozvoj svých vědeckých týmů hledá až 1300 specialistů. O budoucnosti vojenského výzkumu v Praze tento týden mluví ředitelé 24 expertních center NATO. Konferenci předsedá Česko, které by mohlo poskytnout až šest desítek odborníků. Praha 22:56 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severoatlantická aliance (ilustrační foto) | Foto: Reinhard Krause | Zdroj: Reuters

Česká armáda už pro NATO provozuje koordinační logistické centrum v Praze a také expertní centrum ve Vyškově. To se zaměřuje na ochranu proti zbraním hromadného ničení a asi padesátka tamních odborníků se například podílela na vyšetřování útoku nervovým jedem Novičok na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O budoucnosti vojenského výzkumu v Praze tento týden mluví ředitelé 24 expertních center NATO. Více si poslechněte v reportáži Evelyny Kulíškové.

Podle šéfa vyškovského centra Vratislava Osvalda by ale Česko mohlo alianci nabídnout další specialisty na kybernetiku, logistiku nebo inovace.

„Budeme přispívat pravděpodobně 20 lidmi, tak samozřejmě musíme počítat s tím, že musíme připravit tři rotace pro každé místo. Takže se bavíme asi o 60 osobách, což je pro tak malou armádu skutečně velmi ambiciózní číslo vzhledem k tomu, jaké požadavky jsou na tato místa kladená z hlediska bezpečnosti, jazykové přípravy a z hlediska odbornosti,“ řekl Radiožurnálu.

Součástí pražské konference je také diskuse o dalším rozvoji technologií. Ředitelé expertních center mluví například o novém centru pro umělou inteligenci a robotiku. To by pracovalo na vývoji bojových robotů a dronů, ale také na strategiích jejich budoucího využití.

V Česku se otevře moderní satelitní centrum SATCEN. Jeho technologie využije NATO i vojenská rozvědka Číst článek

„Prognózování, to je velice ošidná věc. Vlastně balancování toho fyzického a virtuálního světa. A to nás prostě čekat bude. A predikce, jak to bude vypadat za pět nebo deset let, je velice obtížná,“ doplnil zástupce náčelníka generálního štábu české armády Jiří Baloun.

O nových plánech přijel do Prahy diskutovat také admirál Manfred Nielson z aliančního Velitelství pro transformaci. Podle něj se NATO připravuje na hrozby, kterým by členské země mohly v budoucnu čelit.

„Musíme sledovat hrozby vznikající v každé části světa, které nejsou předvídatelné a do kterých by mohly být členské země NATO v budoucnu vtaženy. Takže mluvíme o 360 stupňovém výhledu. Musíme například dávat pozor na incidenty, které se staly v severní Africe a sledovat, jaký dopad by mohly mít,“ řekl Nielson.

Expertní centra, takzvaná Centers of Excellence, pro NATO provozují jednotlivé členské státy a každý vědecký tým se zaměřuje na jinou oblast. Například na vojenskou medicínu, munici a pyrotechniku, strategickou komunikaci nebo na boj v mrazu.