Prezidenti visegrádské čtyřky i výstava vojenské techniky. Česko si připomíná 20. výročí vstupu do NATO

Přesně před 20 lety Česko vstoupilo do NATO. Výročí si čeští politici připomenou na slavnostních shromážděních na Pražském hradě i na Hradčanském náměstí. Do Česka přijedou také prezidenti zemí visegrádské čtyřky, představitelé NATO i bývalá ministryně zahraničí USA Madelaine Albrightová. Na Hradčanském náměstí zároveň proběhne výstava vojenské techniky, kde budou k vidění například i transportéry Pandur. Praha 6:13 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko si v úterý připomíná 20 let od vstupu do NATO. (ilustrační foto) | Zdroj: Úřad vlády

Šestý ročník konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ se bude konat při příležitosti 20. výročí od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, a to ve Španělském sále Pražského hradu. Prezident Miloš Zeman se zde setká nejen s našimi nejvyššími politiky, jako jsou například premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ale i z představiteli zemí visegrádské čtyřky.

„Slavnostního aktu na pražském hradě se na pozvání pana prezidenta zúčastní nejvyšší ústavního činitelé České republiky. Oslava vstupu do Severoatlantické aliance proběhne v přítomnosti prezidenta Maďarska Jánose Ádera, prezidenta polské republiky Andrzeje Dudy a prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky, ministrů obrany a zahraničí visegradské čtyřky,“ říká pro Radiožurnál mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Všichni prezidenti by měli vystoupit s proslovem na slavnostní ceremonii v 11.00. „Pozvání přijali kromě zahraničních delegací také zástupkyně generálního tajemníka Severoatlantické aliance paní Gotemoellerová, někdejší ministryně zahraničních věcí Spojených států Madelaine Albrightová a také někdejší generální tajemník NATO George Robertson,“ říká mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček. Bývalá ministryně zahraničních věcí USA konferenci i zahájí.

Pandury, Dingo a další

Český ministr obrany se zároveň zúčastní i prezentační akce Armády ČR a Hradní stráže a výstavy vojenské techniky na Hradčanském náměstí, která zde bude probíhat od 8.30 do 18.00.

Zítra se od 8.30 do 18.00 hodin uskuteční na Hradčanském náměstí v Praze 1 za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara a NGŠ AČR gen. Aleše Opaty uskuteční prezentační akce Armády ČR a Hradní stráže u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO. #20letvNATO pic.twitter.com/exlsQ27SQB — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) 11. března 2019

„Co se týče vojenské techniky, bude k vidění například kolový obrněný transportér Pandur, lehká obrněná vozidla Dingo a Iveco, protiletadlový raketový komplet RBS-70, samohybná kanónová houfnice Dana, nebo pyrotechnický robot, nejnovější mototypy hradní stráže a salvový kanón,“ popisuje mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Výročí si na Hradčanském náměstí připomene i výstava „20 let České republiky v NATO,“ kterou připravil Vojenský historický ústav. Panely byly předtím umístěny na Vítězném náměstí. A právě na něm budou v Domu armády americké ambasády diskutovat veteráni o misi v Afghánistánu. Pozvání přijali kaprál Polské armády Marcin Kulas a americký seržant Corey Speck.

Přijďte si poslechnout příběh seržanta Specka a kaprála armády Kulase, kteří se naposledy setkali za dramatických okolností v Afghánistánu Spojenci/Veteráni diskutují: mise v Afghánistánu 11/3 18:00 Dům armády, Vítězné nám. 684/4, P6. https://t.co/aKuyx47J5g #WeAreNATO pic.twitter.com/bJV1hue38v — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) 4. března 2019

Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance společně s Polskem a Maďarskem jako první země z bývalého východního bloku a to 12. března 1999. Přístupové listiny tehdy podepsal prezident Václav Havel. Návrh na vstup do NATO schválila Poslanecká sněmovna už v dubnu 1998, o dva týdny později se k ní připojil i Senát.

Vstupu předcházely dva zásadní dokumenty. Zaprvé Smlouva o konvenčních silách v Evropě z roku 1990, ve které se země NATO a Varšavské smlouvy zavázaly, že už nejsou protivníky. A zadruhé v roce 1995 Dohoda o statutu ozbrojených sil, která umožňuje po souhlasu Česka případný vstup vojenských jednotek států patřících do NATO. Momentálně Česko zastupuje v NATO velvyslanec Jiří Šedivý.