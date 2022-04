Základna americké armády v Česku momentálně není v plánu. ‚Je to jenom hezké přání,‘ reagoval Fiala

Stálá přítomnost americké armády v Česku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) sice hezké přání, ale aktuální téma to není a reálná jednání se o této věci nevedou. Fiala to sdělil serveru Aktuálně.cz. O přítomnosti amerických vojáků na českém území se začalo diskutoval po sobotním vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Praha 13:12 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání,‘ řekl premiér (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu Černochová řekla Deníku N, že po Velikonocích při jednání ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem chce otevřít i téma americké přítomnosti v Česku.

„Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání,“ řekl Aktuálně.cz premiér a šéf ODS k možnosti stálé americké vojenské přítomnosti v Česku. Zdůraznil, že nejde o aktuální téma. „Reálná jednání se o tom nevedou,“ dodal.

Téma se podle Fialy objevilo víceméně náhodou poté, co europoslanec a exministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra na víkendovém kongresu ODS připomněl svůj dva roky starý projev a řekl, že v Česku chybí americká vojenská základna. Černochová poté o nápadu mluvila v médiích.

Dohoda s USA

Podle informací webu Lidovky.cz nejde o zřízení americké vojenské základny, ale o vyjednání podmínek smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a USA. Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, podle níž Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny.

Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš by zřízení americké základny v Česku nepodpořil, považuje je za zbytečné. Nejlepší by podle něj bylo udělat o tématu referendum, uvedl v pondělí na sociálních sítích.

Svůj postoj zdůvodnil tím, že Severoatlantická aliance v současnosti vytváří v zemích na své východní hranici obranné systémy a společné alianční jednotky, takzvané battlegroups. „Tak proč bychom ještě měli dělat nějaké základny u nás, když tyhle základny pomáháme budovat?“ řekl s odkazem na účast českých vojáků na vytváření mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

Slovenský parlament letos v únoru schválil smlouvu, která americkým vojákům umožní využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť na Slovensku. Projednávání dokumentu provázely protesty a obstrukce opozičních stran. České ministerstvo obrany tehdy na dotaz ČTK uvedlo, že ČR se Spojenými státy o smlouvě nejedná, pokud ale americká strana uzavření navrhne, Česko je připravené se návrhem zabývat.

Základna v Přerově?

Podle informací Lidovek.cz se nyní jedná právě o takové smlouvě, nikoliv o budování konkrétní americké vojenské základny. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v pořadu Partie CNN Prima News řekl, že pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově.

O konkrétních lokalitách se ale nyní nejedná, uvedlo v neděli večer na webu ministerstvo obrany. Černochová má podle úřadu při nadcházející návštěvě USA potvrdit zájem Česka jednat o dohodě, která by právně zastřešila obrannou spolupráci obou zemí.