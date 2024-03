Spojené státy závazky vůči NATO vždy dodržely. Na tom se nic nemění, zdůrazňuje americký velvyslanec

Příští týden uplyne 25 let od vstupu Česka do Severoatlantické aliance. Do Prahy proto přijede také bývalý americký prezident Bill Clinton. Rusko je nebezpečnější a silnější než před čtvrtstoletím, Evropská unie zůstává vojensky slabá, a i ze Spojených států přichází zneklidňující signály. Lze spoléhat na odrazující potenciál NATO a věřit v jeho jednotu? Petr Dudek se pro Radiožurnál ptal amerického velvyslance v České republice Bijana Sabeta. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:56 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Myslím, že naše přátelství, hodnoty a společné vztahy byly za celou dobu velmi silné bez ohledu na to, kdo vládl na jedné nebo druhé straně Atlantiku,“ komentoval americký velvyslanec Bijan Sabet vztahy mezi Českem a Spojenými státy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Donald Trump opakovaně uvedl, že pokud někdy Rusko zaútočí na členskou zemi NATO, která neplní požadavek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, Spojené státy pod jeho vedením napadenému na pomoc nepůjdou. Neoslabuje to jistotu společné bezpečnosti aliance?

Spojené státy podporují a jednoznačně stojí za NATO, prezident Biden to řekl zcela zřetelně a opakovaně.

Budeme bránit každý centimetr čtvereční členských zemí Severoatlantické aliance. Stejně jako evropské země stojí za Spojenými státy. To, co je zřejmé, je, že americká politika je v daném ohledu jasná, jde o rétoriku při volební kampani. Neodnášel bych si z toho nic zásadního, nesnažil bych se nic vyvozovat.

Podporu v Senátu máme z obou stran, dále i ve Sněmovně reprezentantů a stejně jako v Česku, ostatně většina naší veřejnosti stojí za NATO. Myslím, že na to, co někteří potenciální kandidáti během kampaně říkají, se tolik soustředit nemusíme. Mnohem podstatnější je, co NATO dělá a čím je. Je nejdůležitější a čím dál silnější obrannou aliancí.

Nerad bych mluvil přehnaně pesimisticky, ale pokud Rusko zaútočí, řekněme, na Polsko či Pobaltí, je armáda Spojených států připravena jim jít na pomoc?

Prezident Biden to popsal zcela jasně. Budeme bránit každý centimetr čtvereční teritoria členských států NATO.

Nemohou si nevšimnout, že se v odpovědích odvoláváte na úřadujícího prezidenta Bidena. Oba ale víme, že po listopadových volbách se obsazení Bílého domu může změnit. Stane-li se prezidentem Donald Trump, bude všechno, co jste zatím uvedl, stále platné?

Chápu vaši zvědavost, ale jde o spekulace, co se může a zároveň nemusí stát. Je v podstatě nemožné odhadovat, jak volby dopadnou.

Nicméně věřím, že Spojené státy za sebou mají historii, své závazky vůči NATO vždy dodržely a na tom se nic nemění. Kongresem prošel zákon, že prezident nesmí Severoatlantickou alianci opustit. Podpora z obou stran je nesmírná a věřím, že Joe Biden to říká zcela jasně.

Modernizace české armády

Může případná změna v Bílém domě nějakým, lépe řečeno jakýmkoli způsobem změnit vztahy mezi Českem a Spojenými státy?

Než jsem začal působit v Praze, mluvil jsem se svými čtyřmi předchůdci. Každý z nich byl v úřadu pod jiným prezidentem, někteří byli demokraté, jiní republikáni. Česká republika za danou dobu měla samozřejmě také různé premiéry a prezidenty.

Myslím, že naše přátelství, hodnoty a společné vztahy byly za celou dobu velmi silné bez ohledu na to, kdo vládl na jedné nebo druhé straně Atlantiku. Naše vzájemné vztahy a partnerství nikdy nebyly silnější než nyní a jsem si jistý, že kolegové v české vládě to vidí stejně. Máme příliš mnoho společného na to, aby tomu bylo jinak.

Nedávno jste s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) podepsal dohodu o dodávce amerických bojových letounů páté generace F-35. Kdy stíhačky české armádě dorazí?

Jsem rád, že se na to ptáte. Pro vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou jde přirozeně o zcela zásadní okamžik. Jedná se o společnou bezpečnost, obranu a spolupráci v příslušné oblasti.

Na posílení NATO a vztahů mezi oběma zeměmi jsme pracovali opravdu tvrdě, a proto jsme loni podepsali dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Naše armády mohou společně cvičit mnohem lépe než kdy v minulosti.

Jak jste zmínil, česká vláda schválila nákup 24 stíhaček F-35, které se stanou základním kamenem české modernizované armády a samozřejmě také pomohou interoperabilitě a spolupráci s dalšími členskými státy v NATO.

Česká ministryně obrany zde odvedla spoustu práce, stejně jako lidé na americké straně. Písemné potvrzení přijetí nabídky, které už bylo odesláno, je začátkem procesu. Je zde ještě celá řada práce, již je třeba udělat, ale myslím, že projektové plánování je na cestě.

