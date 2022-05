Český výsadkář z mise NATO na Slovensku: Sbalit jsme se museli během několika dnů

Na konci března bylo rozhodnuto o dalším posílení východního křídla NATO, nové bojové uskupení vzniklo i na Slovensku a velí mu Češi. V současnosti ve výcvikovém prostoru v Lešti na středním Slovensku působí nultá rotace, která musí připravit vše potřebné pro příchod dalších jednotek. Kromě zástupců v mezinárodním štábu, který první kroky nového battlegroupu koordinuje, česká armáda vyslala také příslušníky ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Rozhovor Lešť (Zvolen) 11:00 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsadkářský poručík Filip je v zahraničí nasazený poprvé. Na starosti má plánování výcviku všech přítomných jednotek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsadkáři do Lešti u Zvolena dorazili hned 4. dubna, deset dní po vzniku nového bojového uskupení, a v uplynulých dnech se zúčastnili cvičení Slovenský štít 2022.

„Spolupráce se Slováky i Američany je bez problémů, navzájem si předáváme know-how a vyměňujeme si zkušenosti,“ popisuje pro iROZHLAS.cz výsadkářský poručík Filip (celé jméno z bezpečnostních důvodů neuvádíme - pozn. red.), který má na starosti plánování výcviku přítomných jednotek, tedy nejen své „domovské“, ale i všech aliančních.

Jak se vám tady cvičí? Váš podplukovník Ivo Zelinka, velitel bojové části battlegroupu, na twitteru napsal, že vojenský prostor Lešť Slovákům v dobrém slova smyslu závidí.

Je pravda, že podobný výcvikový prostor v Česku nemáme. To, že tu jsme, je skvělá příležitost, abychom se zdokonalili v boji v zastavěné oblasti.

V Lešti už jste dva měsíce. Co jste za tu dobu stihli?

Připravovali jsme základní dokumentaci pro příjezd první rotace, vytvořili jsme stálé operační postupy, podle kterých se budou řídit další jednotky, které sem budou najíždět, a vedli jsme výcvik, samozřejmě.

Působíte v operační skupině a zabýváte se plánováním výcviku. Můžete to nějak přiblížit?

Plánujeme pro naše jednotky 43. výsadkového pluku i pro jednotky našich aliančních partnerů. Obnáší to domlouvání prostoru, abych nedocházelo třeba ke kolizím, a také musíme ve výcviku spolupracovat, abychom dosáhli společných cílů.

Zmínil jste alianční partnery. Kdo už tu je a kdo ještě dorazí a kdy?

Momentálně jsme tu my a Američané, systém protivzdušné obrany Patriot na letišti kousek odsud obsluhují Nizozemci a Němci. Přijedou ještě jednotky ze Slovinska a Německa, to bude teď v červnu.

Kolik je tady teď českých vojáků?

Vojáků celkem asi dvě stě padesát, přímo výsadkářů sto sedmdesát.

Pokud jsem to správně pochopila, vy výsadkáři jste součástí první, takzvané nulté rotace, pojedete tedy brzy domů. Kdo za Česko přijede po vás?

Přesně tak. Vystřídá nás 41. mechanizovaný prapor ze Žatce. Mají přijet na konci června, my jim předáme veškerou dokumentaci a uvedeme je do toho, jak to tady funguje.

Kdy jste se vy osobně dozvěděl, že vás vysílají na Slovensko?

Jako štáb jsme se to dozvěděli jen několik dnů předem, ale úderné komando okamžité reakce to věděla několik týdnů dopředu. Museli jsme se sbalit v řádu dnů, ale myslím, že jsme to zvládli dobře.

Podle čeho jste vybírali, koho sem pošlete?

Vybírali jsme zkušené vojáky i velitele, roli hrála také předchozí bojová zkušenost.