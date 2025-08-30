Obrana zvažuje vznik nového oddělení. Staralo by se o jednotky NATO projíždějící přes Česko

S podporou aliančních jednotek, které projíždějí přes Česko na cvičení, by mohlo pomoct nové oddělení na ministerstvu obrany. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí resortu David Šíma. Takzvaná podpora hostitelské země pro spojenecké armády je jedním z úkolů, ke kterým se Česko v Severoatlantické alianci zavázalo.

Podporu hostitelské země, jeden ze závazků Česka vůči NATO, by mohlo mít na starost nové oddělení na ministerstvu obrany

Servis pro jednotky NATO projíždějící přes Česko by mohlo mít na starost nové oddělení na ministerstvu obrany. Resort teď zvažuje jeho zřízení.

„Uvědomujeme si význam takového zamýšleného oddělení. Proto v současné době vyhodnocujeme všechny možnosti jeho vzniku,“ řekl Českému rozhlasu mluvčí obrany David Šíma.

V případě konfliktu by v Česku vzniklo hned několik vojenských kempů. To by mělo dopady na obce i kraje

Oddělení by mělo za úkol koordinovat takzvanou podporu hostitelské země. To je jeden ze závazků, který má Česko vůči NATO, vedle přezbrojení těžké brigády nebo třeba posílení protivzdušné obrany.

V praxi to znamená například poskytnutí nocoviště pro alianční vojáky při jejich cestě na cvičení, dočerpání pohonných hmot nebo zázemí pro opravu techniky.

V případě konfliktu by se přes Česko přesouvali už nikoliv na cvičení, ale na bojiště, a po republice by vzniklo několik vojenských kempů, jak letos na jaře vojáci vysvětlovali hejtmanům a odborníkům na krizové řízení. Mělo by to totiž dopady i na města a obce.

V zamýšleném oddělení na ministerstvu obrany by se měli podle potřeby sházet zástupci různých resortů, třeba zdravotnictví nebo dopravy, aby společně řešili, co velké konvoje potřebují. Zda toto středisko nakonec vznikne, bude podle obrany jasno letos na podzim po schválení návrhu státního rozpočtu vládou.

