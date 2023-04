Anglicky umíme, s maskou na obličeji je to ale komplikované, říkají čeští chemici cvičící v Litvě

„Dekontaminační místo je rozdělené na dekontaminaci osob a dekontaminaci techniky. Lidé odjíždí do dekontaminace asi dva kilometry daleko,“ popisuje v litevském výcvikovém prostoru Pabradé major Vilém Čejka z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Tohle je vlastně vyvrcholení té části výcviku, která byla v kasárnách. Tam jsme si řekli, co od sebe navzájem očekáváme," říká major Čejka

Nácviku postupů, kdyby jednotku zasáhl útočník bojovou chemickou látkou, se účastní kromě Čechů taky Němci, Nizozemci, Američané nebo Chorvati.

Dekontaminační stanoviště postavili vojáci uprostřed lesů na cestě rozježděné těžkou technikou. Za celý den by jimi mělo projet dvě stě vojenských vozů. Proces u každého z nich trvá zhruba dvacet až čtyřicet minut. Záleží na technice, kolik ji obsluhuje lidí, jak jsou vybavení. Důležitý faktor hraje také počasí a zkušenosti.

„Tohle je vlastně takové vyvrcholení té části výcviku, která byla v kasárnách. Tam jsme si řekli, kdo jsme, co jsme, co od sebe navzájem očekáváme. Tady to zkoušíme prakticky se vším všudy. S veškerou výbavou, s veškerou technikou, s jazykovou bariérou. Ve vojenské angličtině jsme schopní se dorozumět všichni. Ale s maskou na obličeji je to komplikované,“ vysvětluje major.

Nelze vyloučit konflikt mezi Ruskem a NATO. Je potřeba se na tyto věci chystat, říká generál Řehka Číst článek

Kontrolujeme, měříme

U dvou vojáků v zelených ochranných oblecích se tvoří kolona přijíždějící jednotky norských vojáků. Rozdělují si práci. Jeden člen českého 31. pluku z Liberce organizuje vozidla. Kontrolou musí projet každé z nich a to zabere nějaký čas. Dopoledne bylo 40 vozidel a zabralo to 3,5 hodiny.

Jeho kolega si zatím chystá přístroje a pomůcky, které zároveň představuje. „Průkazníkový papírek je tou nejjednodušší metodou. Jednoduchým zabarvením stanoví, jestli ta látka je přítomná nebo ne.“

„Pak už tu máme složitější přístroj GDA. Ten na bázi vlastní knihovny a vlastní paměti zase ukáže, jestli nějaká látka je přítomná, nebo ne, přičemž, ten přístroj je schopný detekovat až několik tisíc látek,“ dodává.

Kanóny střílí díky hnacím náplním z Explosie i bez nábojnic. Byli jsme exkluzivně u výroby Číst článek

Spektrometr v krátké době dokáže zobrazit aktuální chemickou zátěž.

Dekontaminací projíždějí vozidla jednotlivě. Kvůli velikosti nebo jiným parametrům musí chemici volit různé postupy. Používají ruční sprchy, jindy může vozidlo projet rámem. „Začínali jsme dneska někdy kolem čtvrté hodiny ranní s výstavbou a se zásobením vody, plánováním. Čekáme, že to bude trvat do 11 do 12 hodin do noci. K tomu musíte připočíst balení a opečovávání techniky. Chlapi půjdou spát až druhý den někdy ráno,“ říká major Čejka.

‚ Jsme různorodá skupina'

Liberečtí chemici jsou v Litvě od ledna na půl roku. „Jsme celkem dvě rotace. Teď je tady ta první. V létě budeme následovaní druhou, která bude mít v podstatě stejnou strukturu, to samé složení. Takže bude poskytovat ty samé schopnosti bojové skupiny. Pak po nás přijedou dělostřelci. Je ale důležité říct, že tady nejsou jenom chemici, ale i celá řada lidí z útvarů po celé republice, kteří přispívají k tomu úsilí. Jsme různorodá skupina,“ tvrdí major.

Švédsko stále mimo NATO. Země se nemůže podílet na vojenské obraně, prohlubuje se tím i její zranitelnost Číst článek

Secvičení v litevském výcvikovém prostoru Pabradé slouží jako nácvik spolupráce před květnovým hlavním certifikačním cvičením Iron Wolf. Má ale taky posilovat bojovou a obrannou schopnost východního křídla NATO, jak popisuje podplukovník Sebastian Schipf, náčelník štábu praporu bojového uskupení.

„Sledujeme, co se děje, po celém světě, ale speciálně se zaměřujeme taky na to, co se děje za hranicí s Běloruskem. CBRN je nedílnou součástí struktur NATO. Ale její význam roste spolu s jadernou hrozbou. České jednotky CBRN obrany, které tu jsou, jsou velmi důležitou součástí mise. S jejich přítomností je naše obranná připravenost kompletní,“ říká Schipf.

Výcvikový prostor Pabradé se nachází jen několik kilometrů od hranice s Běloruskem. Zemí, jejíž území Rusko za poslední více než rok několikrát využilo jako zázemí pro útoky na Ukrajinu. Zemí, která souhlasila s rozmístěním jaderných zbraní na své půdě.