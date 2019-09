Jde o to kontrolovat, co se ve vzduchu děje, říká podplukovník Pavlík o misi českých pilotů v Pobaltí

Pobaltské státy vstoupily do NATO bez letectva a vzdušný prostor musí být střežen. Tak vysvětluje důvody, proč vzdušný prostor v Pobaltí střeží cizí letouny, podplukovník Pavel Pavlík, velitel uskupení Baltic Air Policing 2019. Právě českým pilotům začíná v Estonsku mise, která končí v lednu příštího roku. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 11:47 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl podplukovník Pavel Pavlík. | Foto:

„Pobaltské státy nemají tak vysoké HDP a pořídit si letectvo se stíhacími letouny je finančně náročné, tak se rozhodly nerealizovat nákup,“ vysvětlil Pavlík ve vysílání Radiožurnálu s tím, že ekonomičtější je spíše se podílet na zabezpečení jednotek, které v Pobaltí působí, a vytvořit podmínky na leteckých základnách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor

Češi budou spolupracovat s dánskými a belgickými piloty, kteří mají základnu v Litvě. Ti, na rozdíl od českých pilotů, kteří létají se švédskými gripeny, mají letouny americké výroby F-16.

Komunikace různých strojů ve vzduchu ale nebude podle Pavlíka komplikovaná. „Potkáváme se na cvičeních, abychom věděli, že to děláme stejně a jsme schopni táhnout za jeden provaz, kdyby přišlo do nějaké operace,“ ubezpečil.

Zbraně pouze v sebeobraně

V Pobaltí letos přibylo incidentů s ruskými vojenskými letouny. Co se od českých pilotů bude očekávat? Například identifikovat cíl, letět v bezpečné vzdálenosti, a pokud bude třeba, zkoušet navázat spojení a zjistit, kam letoun letí.

„Musíme podat hlášení, co jsme z letounu viděli, co to byl za typ letadla, národnost, číslo,“ přiblížil podplukovník s tím, že jde o to kontrolovat, co se ve vzduchu děje a doprovodit letoun tam, kam je nutné.

A kdy smí pilot použít zbraně? Především v případě sebeobrany. „Je to mírová mise, nejsme v žádném válečném konfliktu, čili je to demonstrace, že zbraně používáme pro výcvik,“ říká s tím, že v případě nouze, když jsou ohrožení, jsou schopni zbraně použít.

Fotogalerie (14)