Poprvé v Česku. V Praze se sejdou šéfové armád NATO, proberou Ukrajinu i alianční obranné plány

Šéfové armád Severoatlantické aliance se o víkendu setkají v Praze. „Je to velmi významné a je to i symbolika, protože Aliance letos slaví 75 let existence a zároveň také Česko 25 let členství v NATO," připomněl pro Radiožurnál náčelník generálního štábu Karel Řehka. Dvaatřicet generálů a admirálů bude diskutovat například o aliančních obranných plánech nebo o nově založeném velitelství NATO pro pomoc ukrajinské armádě. Praha 7:00 13. září 2024

Výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO Česko hostí poprvé. Kromě 32 náčelníků generálních štábů členských zemí NATO do Prahy na víkendové jednání přicestuje také předseda výboru Rob Bauer, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Christopher Cavoli a vrchní velitel spojeneckých sil pro transformaci generál Philippe Lavigne.

NATO v Česku Alianční akce na nejvyšší úrovni se v Česku konaly zatím jen dvě. V roce 2002 to byl pražský summit, na kterém dostaly pozvánku k přistoupení do nejsilnější obranné aliance na světě Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Letos v květnu se pak do Prazy sjeli na neformální setkání ministři zahraničí NATO.

„Je to velmi významné a je to i symbolika, protože Aliance letos slaví 75 let existence a zároveň také Česko 25 let členství v NATO, to znamená, nejsme žádní nováčci,“ okomentoval pro Radiožurnál náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka.

Hlavní jednání top generálů a admirálů je plánované na sobotu a skládá se ze tří bloků. Na stole budou obdobná témata jako na červencovém summitu ve Washingtonu D. C., třeba alianční koncept odstrašení a obrany, regionální obranné plány NATO nebo vojenská podpora Ukrajiny, včetně nového velitelství pro koordinaci výcviku a pomoci ukrajinským vojákům. Jak už Radiožurnál a iROZHLAS.cz psaly dříve, na jeho chodu se budou podílet i Češi.

„Budeme probírat, co znamenají (závěry summitu ve Washingtonu) konkrétně ve vojenské rovně. Finální výstup Vojenského výboru je vždycky nejvyšší vojenské doporučení pro politické lídry Aliance,“ připomněl Řehka.

Rady civilním lídrům

Vojenský výbor je složený z náčelníků generálních štábů všech armád NATO, jednou za tři roky si volí svého předsedu. Ten je pak „mužem číslo dvě“ v NATO. V letech 2015 až 2018 tuto funkci zastával současný český prezident Petr Pavel.

Výbor je odpovědný za převedení politických rozhodnutí a pokynů do vojenské praxe. Předseda Vojenského výboru NATO pak zase prezentuje Severoatlantické radě vojenská doporučení, na kterých se výbor shodne, a radí generálnímu tajemníkovi NATO.

Na nejvyšší úrovni - tedy na úrovni náčelníků generálních štábů - se schází třikrát do roka. Dvakrát v centrále NATO v Bruselu, jednou v některé ze členských zemí. Mezitím se minimálně jednou týdně potkávají vojenští představitelé států, kteří náčelníky zastupují.

Jednání Vojenského výboru NATO v Praze je jednou z posledních velkých akci pro jeho současného předsedu Roba Bauera. V lednu totiž předá vedení svému italskému následníkovi Giuseppe Cavo Dragonemu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz