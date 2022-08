Česko schválilo vstup Finska a Švédska do NATO. Ratifikační listiny podepsal prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal ratifikační listiny ke vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Na twitteru to oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Přistoupení již v předchozích týdnech odsouhlasili poslanci i senátoři. Oba severské státy o vstup do aliance požádaly počátkem července kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Rozhodly se tak ukončit svou neutralitu.

