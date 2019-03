Albrightová, Vondra i Schwarzenberg. Ministr zahraničí předal medaile za zásluhy o členství v NATO

Zasloužili se o členství Česka v NATO a o českou diplomacii, nyní dostali nové medaile ministerstva zahraničí. U příležitosti výročí vstupu naší země do NATO byli oceněni například bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, někdejší generální tajemník NATO George Robertson nebo bývalí ministři obrany a zahraničí či představitelé české armády. Medaili za zásluhy o diplomacii předal ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD 14 lidem. Praha 21:11 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ćeský ministr zahraničí Tomáš Petříček a bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Albrightová stála v době prvního rozšiřování Severoatlantické aliance o země někdejšího východního bloku v čele americké diplomacie. Pražská rodačka byla silnou zastánkyní přijetí někdejších nepřátel z Varšavské smlouvy do NATO.

Na slavnostním ceremoniálu řekla, že ocenění přebírá s pokorou. Dvacáté výročí rozšíření je podle ní příležitostí oslavovat úspěchy, kterých NATO dosáhlo, ale zároveň si také připomenout, že NATO není jen vojenskou, ale i politickou aliancí, která stojí na demokratických principech.

Zdůraznila také, že NATO musí začínat a končit s ideály, na kterých je postaveno, tedy například snažit se o svět, který řeší konflikty nenásilně.

Ocenění, které ministr zahraničí Tomáš Petříček předal čtrnácti osobnostem za zásluhy o diplomacii | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

‚Přispíváte k řádu, síle a stabilitě‘

Petříček ocenil také dva generální tajemníky aliance George Robertsona a Javiera Solanu, kteří vedli alianci v době přípravy rozšiřování a v době prvních let členství ČR v NATO.

Robertson při předávání ocenil tvrdou práci „řady dalších“, kteří zůstali skryti za scénou a kteří rozšíření NATO pomohli. Vyslovil souhlas s Albrightovou, že aliance není jen vojenskou, ale i politickou silou.

„V NATO jde i o postoj a hodnoty, na kterých je NATO založeno. Síla NATO spočívá v síle odhodlání usilovat o hodnoty, na kterých jsme tuto organizaci vystavěli,“ poznamenal. Aliance podle něj zůstává ostrovem stability ve světě, ve kterém nepanuje řád.

„Přispíváte k řádu, síle a stabilitě. Je to to nejlepší, co můžete jako země udělat,“ řekl Robertson českým představitelům.

Ocenění pro české politiky i vojáky

Další medaile dostali čeští politici a představitelé armády. Vyznamenáni byli bývalí ministři zahraničí Jaroslav Šedivý, Jan Kavan (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) a ministři obrany Vladimír Vetchý (ČSSD), Alexandr Vondra (ODS) a Luboš Dobrovský.

Medaile dostali také náčelníci generálního štábu Jiří Nekvasil a Jiří Šedivý. In memoriam byl vyznamenán Otto Pick, který byl koncem 90. let prvním náměstkem ministra zahraničí Jana Kavana se zaměřením na začlenění České republiky do NATO.

Chci poděkovat všem, kdo se o naše členství v #NATO zasloužili, ať už ve vojenských operacích, politice, diplomacii, při nenápadné každodenní práci řady našich úřadů a služeb, ale také v akademických institucích, školách či nevládních organizacích. #20letvNATO #WeAreNATO pic.twitter.com/kJqCXVT7xP — Tomáš Petříček (@TPetricek) 12. března 2019

Medaile byla udělena i někdejšímu českému velvyslanci v USA a předsedovi senátního zahraničního výboru Michaelu Žantovskému a stálému představiteli ČR při NATO v letech 1998 až 2005 Karlu Kovandovi.

Nové ocenění navrhl Pavel Holý z Vojenského historického ústavu. Na lícní straně stříbrné medaile je vyobrazen Černínský palác a nápis „Za zásluhy o diplomacii“, na rubu je symbolická zeměkoule překrytá obrysem mapy České republiky, dále logo ministerstva zahraničí a číslo každé medaile.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček ocenil při výročí vstupu Česka do NATO čtrnáct osobností za zásluhy o diplomacii | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK