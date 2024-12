‚Natolik závažné, že to nelze ignorovat.‘ Piráti na magistrátu volají po akci v kauze rekordních odměn

Pražští Piráti v otevřeném dopise vyzývají primátora Bohuslava Svobodu (ODS), aby nestranně prověřil okolnosti kauzy vyplacení rekordních odměn na magistrátu. Případ podle nich ohrožuje důvěru občanů v úřad. Radiožurnál tento týden zjistil, že jeho ředitel Martin Kubelka své bývalé asistence vyplatil na odměnách 857 tisíc korun - násobně víc, než dostali jiní, i výše postavení kolegové. Praha 14:22 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský magistrát (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tak vysoké odměny nejen podkopávají důvěru veřejnosti i ostatních zaměstnanců magistrátu ve spravedlivé hospodaření s veřejnými prostředky, ale také narušují vztahy na pracovišti…jakékoliv pokusy o bagatelizace postupu pane ředitele Kubelky mohou snižovat důvěru občanů v řádné fungování (magistrátu),“ stojí v otevřeném dopise Pirátů.

Primátor Svoboda by podle Pirátů měl zaujmout „odpovědný postoj“ a zajistit „nestranné prověření způsobu rozdělování odměn“.

Svoboda kauzu pro Radiožurnál komentoval prohlášením, že udělování odměn zaměstnancům je výhradně rozhodnutím ředitele magistrátu.

„Za mě je velmi nešťastné, když se takto ve veřejném prostoru zneužívá téma odměn k šíření závisti a vyvolávání domněnek neoprávněnosti a zneužívání systému,“ doplnil k tomu s tím, že tento přístup sice chápe vůči politikům, ale nesouhlasí s ním v případě zaměstnanců magistrátu.

Sám Kubelka pro iDnes.cz uvedl, že jde o „politicky motivovaný útok“. Ostřeji než Piráti se k věci vyjádřila opoziční strana Praha Sobě, která primátora Svobodu vyzvala ke Kubelkově odvolání. Kubelka řekl, že ke svému odstoupení nevidí důvod.

Rekordní odměny

Radiožurnál v pondělí informoval, že v minulém roce dostala bývalá asistentka ředitele magistrátu Martina Kubelky mimořádné odměny v celkové výši 857 tisíc korun.

Ze zaměstnanců spadajících do stejného odboru to bylo suverénně nejvíc a odměny jejích kolegů byly často i mnohonásobně nižší. Z písemného zdůvodnění odměn přitom nevyplývá, že by řešila nějakou výjimečnou agendu.

Nejmenovaná bývalá 28letá asistentka ředitele Kubelky, jejíž identitu Radiožurnál zná, získala rovněž k nájmu městský byt na prestižní adrese. Byt o dispozici 2+1 a rozloze 86,57 metrů čtverečních se nachází v Provaznické ulici. Podle zaměstnanců magistrátu, se kterými Radiožurnál mluvil, není obvyklé přidělit takový byt mladé, bezdětné zaměstnankyni.

K nezvykle vysokým odměnám se vyjádřit nechtěla. „Obraťte se s dotazem na tiskového mluvčího,“ odpověděla na otázky Radiožurnálu.

Kubelka se v poslední době dostal do veřejného sporu zejména s náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem (Piráti) kvůli auditu smluv městské společnosti Operátor ICT s magistrátem. Na zářijovém jednání Hřib a další Piráti z chyb, které audit našel, vinili úředníky, což Kubelka odmítl. Následně ředitelé magistrátních odborů napsali dopis, v němž si na výroky pirátských zastupitelů stěžovali.