Izolace dětí s příznaky a ošetřovné jen pro někoho. Pět otázek a odpovědí spojených s novým školním rokem

Má rodič nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má každý zaměstnanec, který se musí starat o nemocného člena domácnosti, zdravé dítě mladší 10 let, pokud jeho škola byla uzavřena, nebo je dítě v karanténě. To je změna oproti ošetřovnému od dubna do června, kdy mohl rodič čerpat ošetřovné za dítě do 13 let.

Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 let.

„Jestliže dítě jeví ráno před nástupem do školky známky onemocnění, je třeba s ním navštívit dětského lékaře, který vystaví tiskopis ‚Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)‘. Tímto tiskopisem se pak uplatňuje nárok na dávku,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jan Brodský.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování, které zároveň slouží jako omluvenka v zaměstnání, opravňuje čerpat ošetřovné nejdéle devět kalendářních dnů. Výše těchto dávek činí 60 procent denního vyměřovacího základu. Na jaře byly tyto dávky kvůli mimořádným opatřením o dvacet procent vyšší.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí uvedla, že resort připravil novelu zákona, podle které by v případě uzavření školy měli rodiče nárok na ošetřovné u dítěte do 13 let. Tento návrh ale podle Maláčové zatím zablokovala vláda.

Co když je rodič OSVČ?

Zatímco na jaře měly osoby samostatně výdělečně činné při splnění daných podmínek nárok na ošetřovné v hodnotě až 500 korun denně, v září již nebudou moct tuto možnost využít. „OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné v tuto chvíli nevzniká. Podmínky pro čerpání ošetřovného se od 1. 7. vrátily do původního stavu dle platné legislativy,“ napsalo na dotaz ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ošetřovné pro OSVČ na jaře zpracovávalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministerstva práce se jednalo o reakci na mimořádná opatření v souvislosti s epidemií covid-19.

Může škola žáka odmítnout?

Pokud má dítě příznaky akutního onemocnění již při příchodu do školy a doprovází ho jeho rodič, nesmí učitelé dítě vpustit do budovy. V takovém případě si rodič potomka odvede domů. Pokud ale dítě chodí do školy bez zákonného zástupce, musí mu učitelé okamžitě zavolat a informovat ho o tom, aby si dítě bezodkladně vyzvedl.

Může škola poslat dítě domů?

Když se u dítěte objeví příznaky akutního onemocnění během dne, musí mu škola okamžitě poskytnout roušku a umístit ho do předem připravené místnosti, kde bude izolováno od ostatních.

Dále informuje rodiče. „Současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy,“ stojí v manuálu ministerstva školství pro provoz škol v příštím školním roce. Rodič poté musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Kdy navštívit lékaře?

Jestliže dítě příznaky onemocnění má a škola ho odmítne přijmout, měl by rodič kontaktovat dětského lékaře, který mu vystaví rozhodnutí o potřebě ošetřování. Bez tohoto dokumentu mu totiž zanikne nárok na ošetřovné.

Návštěva lékaře nemine ani děti, které trpí například alergií a ta jim způsobuje rýmu nebo kašel. „Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost,“ napsalo ministerstvo do dokumentu.

Musí mít děti roušky?

I přes původní opatření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) z minulého týdne, které přikazovalo žákům ve školách roušky nosit, se jich tato povinnost zatím týkat nebude.

Šéf resortu nošení zrušil po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Znovuzavedení roušek do škol je ale vázané na takzvaný semafor, který hodnotí okresy podle míry nákazy nemocí covid-19. Opatření se váže na druhý, oranžový stupeň.