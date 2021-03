Plaga: První stupeň ZŠ by se měl střídat ve výuce doma a ve škole

Třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po čtvrtečním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Praha 11:37 25. 3. 2021 (Aktualizováno: 12:05 25. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko,“ uvedl ministr (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace. Termín pro návrat musí určit ministerstvo zdravotnictví, dodal.

„Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko,“ uvedl ministr. „Rotační způsob pro celý první stupeň umožňuje a vytváří prostor nejen pro návrat celého prvního stupně, ale také pro zvýšený návrat praktické výuky ve školách středních,“ řekl. Praktická výuka by se podle něj měla obnovit i v závěrečných ročnících vysokých škol.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie covidu-19 otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě v druhé polovině dubna.

Podle Plagy se plán ministerstva školství v mnohém shoduje s návrhy opozice. Z dopisu ministra sněmovnímu školskému výboru, který na twitteru zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) plyne, že kromě rotační výuky navrhuje také rozšíření povinnosti nošení respirátorů či roušek i na školy a speciální školy. Chtěl by umožnit dobrovolný návrat závěrečných ročníků základních či středních škol v omezeném režimu v takzvaných studijních skupinách. Pokud by se školy nemohly otevřít, chtěl by v základních a středních školách povolit konzultace ve skupinách do šesti lidí. Dosud jsou možné jen individuální konzultace.