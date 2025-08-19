Návrat starých kádrů. O Sněmovnu se za Stačilo! uchází řada bývalých poslanců KSČM včetně Semelové
V KSČM dlouhodobě patří ke tvrdému stalinistickému křídlu, přes původní náznaky, že by na kandidátce už být nemusela, se ale Marta Semelová opět pokusí dostat do Sněmovny. Figuruje na pátém místě pražské listiny Stačilo!, kterou vede šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Za Stačilo! se o vstup do Sněmovny snaží i řada dalších exposlanců KSČM v čele se šéfkou strany Kateřinou Konečnou.
V roce 2021 vedla pražskou kandidátku KSČM, která v hlavním městě získala ale jen 2,14 procenta hlasů, nyní se Marta Semelová znovu pokouší o comeback do dolní komory Parlamentu, kde strávila dvě volební období v letech 2010–2017.
Na pražské kandidátce Stačilo! je na pátém místě. Jedničkou je šéfka SOCDEM Jana Maláčová a dvojkou původní lídryně kandidátky Petra Prokšanová z KSČM.
Vystudovaná pedagožka Semelová jako poslankyně často otevřeně hájila nedemokratický komunistický režim před listopadem 1989, jehož se KSČM oficiálně zřekla. Hájila represivní složky bývalého režimu nebo relativizovala události kolem politických procesů v 50. letech či srpnovou okupaci v roce 1968.
Nejvíce se „proslavila“ svými výroky o Miladě Horákové. Uváděla například, že byla odsouzena dle tehdejších zákonů, že proces nebyl zmanipulovaný a že byl dle tehdejší doby spravedlivý. Také naznačovala, že Horáková „se proti režimu aktivně stavěla“, a tudíž nesla odpovědnost za své činy.
V roce 2011 zase při projednávání návrhu o protikomunistickém odboji prohlásila: „Byli to příslušníci Pohraniční stráže, kdo zabezpečovali klid pro pokojný život a práci lidí nejen v pohraničí. A že neměli jednoduchou službu, o tom svědčí historické prameny z 50. let, kdy u narušitelů státní hranice byly nalezeny zbraně, samopaly, ruční granáty atd.“
O tom, zda se Semelová objeví na kandidátce Stačilo!, se dle informací iROZHLAS.cz vedly uvnitř stran tvořících toto uskupení dlouhé debaty.
„Zda bude, či nebude zařazena, o tom se budeme bavit. Je skvělá odbornice na školství, ale my ty kandidátky skládáme v podstatě ze čtyř pěti stran, KSČM nebude mít na těch kandidátních listinách většinu a snažíme se vybírat neokoukané lidi, které bychom veřejnosti prezentovali jako naše odborníky do budoucna,“ popsala Konečná v březnu pro Blesk.
Vzhledem k tomu, že mají komunisté ale dlouhodobě v hlavním městě své nejslabší volební zisky, o místo na pražské kandidátce nebyl takový zájem, a i proto může být Semelová na pátém místě.
Další exposlanci
Není ale jediná bývalá poslankyně komunistů, která se v barvách Stačilo! snaží o návrat do Sněmovny.
V Moravskoslezském kraji jde o Lea Luzara, ve Zlínském o Marii Pěnčíkovou, v Královéhradeckém o Soňu Markovou, v Libereckém o Stanislava Mackovíka, v Plzeňském o Jiřího Valentu, ve Středočeském o Jana Klána, v Praze o Petra Šimůnka.
K tomu se o poslanecký mandát za Stačilo pokouší i dvojice sociálních demokratů Maláčová a Lubomír Zaorálek, končící poslanec Jiří Kobza, který vystoupil z SPD, a ostatně i sama šéfka KSČM Konečná byla v letech 2002–2014 členkou české Sněmovny, než odešla do Evropského parlamentu.