Věřím, že se žáci vrátí do lavic 12. dubna, řekl Plaga v Lánech. Rozhodnutí je na ministerstvu zdravotnictví

Prezident Miloš Zeman preferuje pozdější termín návratu dětí do škol než 12. dubna, a to hlavně s ohledem na epidemickou situaci. Po čtyřhodinovém jednání v Lánech to řekl ministr školství za ANO Robert Plaga. Se Zemanem a jeho expertním týmem řešili také maturity nebo testování žáků a studentů. Lány 15:17 27. března 2021

O termínu zahájení návratu dětí do škol se bude podle ministra školství Roberta Plagy debatovat začátkem týdne, věří ve 12. duben. Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný v pátek uvedl, že právě 12. duben je nejbližším možným termínem návratu části dětí do škol.

Prezident Miloš Zeman byl ale ohledně tohoto termínu opatrnější, uvedl ministr. Hlava státu podle něj preferuje pozdější návrat dětí do škol, a to hlavně s ohledem na epidemickou situaci. Další parametry obnovení denní výuky ve školách jsou ale pro prezidenta Zemana přijatelné, vysvětlil Plaga.

„Co se týká priorit návratu, to znamená, které skupiny žáků se mají vrátit do škol, tak na tom panovala shoda nejen pana prezidenta, ale i expertního týmu,“ uvedl ministr.

Ministerstvo školství chce nejdříve obnovit hlavně výuku na prvních stupních základních škol. V první fázi po otevření škol se mají žáci na prvních stupních střídat, to znamená, že jeden týden bude do školy chodit jedna skupina žáků a druhá se bude učit přes internet.

Kdy se žáci do škol ale skutečně vrátí, by podle Plagy mělo být jasné příští týden. Rozhodnout o tom má ministerstvo zdravotnictví.

Testování PCR testy

Ministr s prezidentem a jeho expertním řešili také testování na školách, a to zda by se mohly kromě antigenních testů používat i testy PCR, které jsou spolehlivější. Resort by to podle Plagy uvítal, jenže PCR testy vyhodnocují laboratoře.

Na druhou stranu ministr ujistil, že resort je na pravidelné testování antigenními testy připraven. „Ministerstvo školství má již od konce února, kdy se uvažovalo o návratu žáků, hotové metodiky a natočená instruktážní videa,“ popsal.

Pět milionů antigenních testů z Číny doveze Správa státních hmotných rezerv za zhruba 160 milionů korun, to je 32 Kč za kus.

První dodávka má přijít ještě tento měsíc, 31. března, druhá pak 12. dubna. Úřady ale nějaké zásoby testů pro školství mají, celkově stát do hmotných rezerv objednal více než 7,5 milionu antigenních testů.

Expertní tým prezidenta republiky Miloše Zemana se na 74. zasedání zabýval otázkou situace ve školství. Ocenil efekt distanční výuky, podpořil myšlenku škol v přírodě a upozornil na riziko předčasného otevření škol v souvislosti s rozvolňováním a zhoršením pandemické situace. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 27, 2021