Návratové centrum pro Ukrajince u nás nevznikne. Kyjev zrušil ministerstvo, které mělo věc na starosti
Plánované návratové centrum pro občany Ukrajiny v České republice nakonec nevznikne. Podle ministerstva vnitra projekt ztroskotal na nejasnostech na ukrajinské straně, kde po restrukturalizaci vlády zaniklo ministerstvo národní jednoty. Právě to mělo mít podobná centra na starosti.
„Není jasné, kdo si tento projekt po zrušení ministerstva převezme. Proto jsme se rozhodli ponechat v Praze dosavadní středisko pro pomoc Ukrajincům, které funguje už dva roky pod vedením mezinárodní organizace ICMPD,“ řekla Českému rozhlasu ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce ministerstva vnitra Kateřina Flaigová.
Stát původně počítal s tím, že z existujícího zařízení vznikne centrum, které bude poskytovat nejen poradenské služby, ale i podporu při dobrovolném návratu Ukrajinců domů. Kvůli vývoji v Kyjevě ale zůstane zachován stávající model.
Podle Flaigové je klíčové, aby vznikla i zrcadlová instituce přímo na Ukrajině. „Tam by měla být nastavena struktura, která bude lidi přijímat zpátky. Zatím je to ale na ukrajinské straně nevyřešené,“ dodala.
Konzultační centrum Unity Hub
Pražské centrum mezitím pokračuje ve své činnosti a nově se bude jmenovat Unity Hub. Měsíčně sem přichází kolem tří stovek klientů, převážně žen s dětmi a seniorů.
„Pomáháme lidem s integrací v Česku od kurzů češtiny a rekvalifikací až po umístění dětí do škol nebo zajištění psychologické podpory,“ vysvětlila vedoucí pražské kanceláře mezinárodní organizace ICMPD Anna Kurnytska.
„Pokud by se někdo chtěl vrátit, můžeme mu poskytnout informace o reintegračních programech, bydlení nebo pracovních možnostech na Ukrajině. Rozhodnutí je ale vždy jen na jednotlivci,“ dodala Kurnytska.
Projekt Unity Hub má zatím financování zajištěné na dva roky a české ministerstvo vnitra ho podpoří částkou 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů korun). K prvnímu čtvrtletí tohoto roku bylo podle údajů ministerstva vnitra zaregistrováno v Česku 566 tisíc Ukrajinců.