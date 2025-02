Návrh financování nepedagogických pracovníků musí být projednán s městy a obcemi, míní Pavel

Vláda chce převést financování nepedagogů, například kuchařek, uklízeček nebo školníků, a části ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) na zřizovatele škol od září. Tyto peníze využívají školy například na učebnice a učební pomůcky, vzdělávání učitelů či výlety a exkurze.

Sdružení místních samospráv, Asociace krajů a Svaz měst a obcí žádají zastavení připravovaného převodu financování, který podle nich nebyl se zástupci samospráv projednaný.

Pavel řekl, že o návrhu mluvil s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) i s hejtmany a mnoha starosty.

„Považoval bych za naprosto logické, jestli má dojít k převodu nějaké působnosti ze státu na kraje, takže zároveň s tím budou převedeny nejenom pravomoce, ale i finance,“ uvedl prezident. Pokud návrh nebude projednaný s vedením obcí a měst, domnívá se, že by takové opatření nemělo být přijato.

Na financování nepedagogů i části ostatních neinvestičních výdajů podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dostanou obce a kraje od září do konce letošního roku 11 miliard korun. Je to částka, kterou by na to stát vynaložil za třetinu roku, navýšená o půl miliardy, uvedl dříve Stanjura. Příští rok by podle něj převedená částka pro obce a kraje mohla činit 32,4 miliardy korun, pokrývala by financování po celý rok.

Rozdělení peněz mezi obcemi a kraji má nastavit vládní nařízení, podle kterého by obce a kraje dostávaly peníze s ohledem na to, kolik mají dětí v různých typech škol a školských zařízení. Nesouhlas s připravovaným převodem vyjadřují kraje, města a obce dlouhodobě, proti jsou i školské odbory či organizace.

Opoziční Piráti v Poslanecké sněmovně navrhnou, aby zřizovatelé škol převzali vyplácení mezd nepedagogům až od září 2026, tedy o rok později, než prosazuje vládní koalice. Systémově podle experta na školství Jana Břížďaly se změnou souhlasí. Nikoli však s pozdní komunikací vlády se zřizovateli či s tím, že ve státním rozpočtu už letos na platy uklízeček, školníků či kuchařů ve školních jídelnách není dost peněz.