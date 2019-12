Návrh rozpočtu poškodí Česko nejen letos, ale hlavně v příštích letech, tvrdí Jan Skopeček

Poslanecká sněmovna ve středu hlasuje v závěrečném čtení o návrhu rozpočtu na příští rok. Je třeba i v době hospodářského růstu počítat s deficitem 40 miliard korun? Prospěl by takový rozpočet České republice? V pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a Proti se k tomuto tématu vyjadřovali poslanec za ODS Jan Skopeček a poslankyně Miloslava Vostrá z KSČM. Praha 19:46 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jan Skopeček z ODS | Foto: Osobní archiv Jana Skopečka

„Preferovali jsme nižší schodek. Ale došlo k přeskupení i směrem k investicím... Je to rozpočet pro KSČM akceptovatelný a ekonomiku nepoškodí,“ říká v pořadu Pro a proti poslankyně Miloslava Vostrá (KSČM).

Podle ní nárůst výdajů souvisí také s dorovnáváním dluhů. „Třeba zvyšování platů a starobních důchodů. Nejsme z toho nadšeni, ale některá odvětví byla prostě podfinancována... Jako problém ale vidím absenci systémových řešení.“

„Rozpočet na rok 2020 je udržitelný a my bychom si představovali třeba daleko větší navýšení důchodů. Ale právě proto, že vnímáme, že ekonomika zpomaluje a jde nám o udržitelnost nových mandatorních výdajů i v budoucnu a bez škrtů, tak jdeme i na tyto nižší částky,“ řekla Vostrá.

Významnou část rozpočtu také tvoří investice. „Tady má vláda pořád velké rezervy v čerpání investičních prostředků z Evropské unie... A co se týká českých zdrojů, tak dáváme nejvíce v historii... Ale přesto budu zvědavá na to, zda došlo v čerpání k posunu ve srovnání s rokem 2019.“



„Rozpočet by pro rok 2020 neměl být problém, určité napětí by mohlo být v příštích letech... Ve střednědobém výhledu je ale s ochlazením, zpomalením ekonomiky počítáno,“ ujišťuje Miloslava Vostrá.

Vybíráme nejvíc peněz v historii

„Podoba rozpočtu dobrá není. Nevadí mi jen schodek rozpočtu, ale i jeho struktura. Bobtná příjmová i výdajová složka… Rozpočet nepoškozuje Česko jen letos, ale především budoucích letech,“ tvrdí poslanec Jan Skopeček (ODS).



Ten považuje současný stav za neudržitelný. „Ty skupiny obyvatel, o kterých dnes mluvíme, že bychom jim rádi přidali, tak co s nimi budeme dělat ve chvíli, až ekonomika zpomalí? Co jim budeme říkat?“

„Vládě meziročně příští rok vzrostou příjmy o 113 miliard korun na přerozdělování, a přesto nedokáže svůj plánovaný schodek snížit ani o korunu... Vybíráme teď nejvíce peněz v historii, daňové břemeno je obrovské. A přesto, že ekonomika roste a máme velmi nízkou nezaměstnanost, nedokážeme v době hospodářského růstu hospodařit s vyrovnaný rozpočtem. “ Jan Skopeček

Poslanec upozorňuje, že celková výše investic v poměru k celkovým výdajům státního rozpočtu je stále pod 10 procent. „Jen připomenu, že v době krize a za Nečasovy vlády... byly investice vyšší než 10 procent z celkového objemu výdajů státního rozpočtu.“



„Musí být ambicí každého ministra vyčerpat co největší objem evropských prostředků... Ale vadí mí, že poměr národních investic je stále poměrně malý... Peníze z Evropy čerpáme podle předepsaných programů, ale národní investice můžeme realizovat podle vlastních preferencí,“ připomíná Jan Skopeček (ODS).