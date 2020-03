Proč teď projednávat zákon o evidenci skutečných majitelů? ‚Nenahráváme premiérovi,‘ říká Benešová

Zákon, díky kterému by mělo být snazší dohledat, kdo je majitelem firem v Česku, bude vláda projednávat v pondělí. Ministerstvo spravedlnosti s ministerstvem financí ho na program vlády zařadilo společně s novelou zákona o praní špinavých peněz pět dní před jednáním, a to přesto, že je Česko kvůli koronaviru v nouzovém stavu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) pro server iROZHLAS.cz jakoukoli účelovost odmítla. Praha 16:25 15. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministerstva předkládají vládě dva zákony, které spolu souvisí. První zavádí do českého práva 5. evropskou směrnici proti praní špinavých peněz a financování terorismu, díky druhému má být jednodušší poznat, kdo je vlastníkem firem v Česku.

„Vlastnictví by se díky němu mělo určovat podle toho, jakou má majitel roli ve firmě,“ upřesnil pro iROZHLAS.cz vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Podle Transparency International ale není důvod návrh zákona předkládat během nouzového stavu, kterému Česko čelí kvůli šíření koronaviru. „Byli jsme po termínu už na začátku ledna. Teď by bylo lépe to udělat dobře, aby s námi Evropská unie nezahájila řízení, že neplníme směrnici,“ řekl Eibl. Ministerstvo v tom ale žádný problém nevidí.

‚EU je požaduje‘

„Oba předkládané zákony navazují na evropskou směrnici, požaduje je po nás Evropská unie a mají transpoziční lhůtu. Na základě požadavků Evropské unie jsou také připraveny, a proto je spolu s resortem financí překládám,“ napsala serveru iROZHLAS.cz ministryně spravedlnosti Benešová. „To myslím vyvrací tvrzení, že se zákony na vládě objevily, aby nahrávaly panu premiérovi, to je prosím nesmysl, který odmítám,“ dodala.

Reagovala tak na kritiku například od spolku Milion chvilek pro demokracii, který na facebooku zveřejnil, že premiér zákon zařadil „pod rouškou koronaviru“.

Podle Eibla by bylo možné s podáním návrhu několik měsíců počkat. „Je dobré s tím neotálet. Na druhou stranu, když se to předkládá teď a s těmi chybami, co tam vidíme, tak nám to přijde jako účelová snaha protlačit něco nekvalitního skrz,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se k jednání odmítl vyjádřit a vzkázal médiím přes twitter, že se věnuje pouze záležitostem spojeným s řešením krize v Česku. „Oznamuju novinářům, že řeším jen koronavirus, stovky dotazů od občanů, firem a institucí,“ napsal.

Oznamuju novinářům, že řeším jen koronavirus, stovky dotazů od občanů, firem a institucí. Ohledně vašich dotazů k programu vlády k zákonu o evidenci skutečných majitelů se obraťte na ministryně Benešovou a @alenaschillerov. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 15, 2020

Zbytečně složitý?

Transparency International upozorňuje, že v tento moment jsou v zákonu trhliny, které umožňují zneužívat svěřenské fondy. „Nepřehlednost a nejasný výklad pak může nahrávat výrazným způsobem právě společnostem premiéra Babiše,“ Svěřenský fond ale už déle než rok také plánuje založit senátor Ivo Valenta, který je vlastníkem serveru Parlametní listy.

Návrh zákona je podle neziskové organizace složitý a v praxi by tak mohlo dojít k jeho zneužití. „Těžit by z toho obecně mohly subjekty spojené s praním špinavých peněz,“ vysvětlil právník Transparency International Petr Leyer.

Není také jasné, proč se ministerstva rozhodla dodatek předložit vládě pět dní před jednáním. Jednací řád přitom ukládá, že méně jak šest dnů před jednáním se může na program zařazovat další bod pouze „ve výjimečných a zvlášť naléhavých případech“.

Mlvučí resortu spravedlnosti vladimír Řepka k tomu dodal, že zákony se na jednání vlády nedostaly „najednou“ a ani nijak netransparentně. „S ministerstvem financí předkládáme dva zákony. Ve veřejném prostoru se přesto objevují manipulativní informace, že se předkládá jeden zákon a mimořádně, není to tak. Jedná se o dva zákony, které musí být předloženy spolu,“ uzavřel.