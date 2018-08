Pomoc lidem v dluhové pasti. Pro oddlužení už nebude podmínka splatit 30 procent, navrhují poslanci

Poslanci zřejmě budou měnit vládní návrh na zmírnění podmínek pro oddlužení lidí v dluhové pasti. Příslušný sněmovní podvýbor ve středu podpořil například pozměňovací návrh, podle kterého by dlužník nemusel splatit za pět let povinně alespoň 30 procent svých závazků, mohlo by to být i méně. Soud by ale musel uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Praha 20:02 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Patrik Nacher z ANO (archivní foto) | Foto: Alžběta Švarcová | Zdroj: Český rozhlas

„Cílem je, aby se do režimu oddlužení dostalo co nejvíce lidí, kteří jsou ochotni splácet své dluhy, a zároveň se nepoškozovali věřitelé,“ řekl ve středu spoluautor úpravy Patrik Nacher (za hnutí ANO). Předseda podvýboru Marek Výborný (KDU-ČSL) zdůraznil, že dlužník bude povinen udělat vše pro to, aby splatil aspoň 30 procent dluhů. Pokud ale tuto výši nesplatí, nebude to podle něho znamenat, že nebude moci být oddlužen.

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. Nacherův pozměňovací návrh by z vládní předlohy vyřadil variantu, které se přezdívá „sedm - nula“. Dlužník by podle ní sedm let usiloval o splácení pohledávek a uspokojení věřitelů by mohlo být nižší než 30 procent, i žádné.

Snažší oddlužení pro seniory

„Cíl pomoci lidem z dluhových pastí bude naplněn, na druhou stranu to bude vyváženo zejména vůči seriózním věřitelům, což jsou i obce, města nebo bytová družstva. Nemůžeme popřít jejich spravedlivé nároky,“ řekl k doporučenému pozměňovacímu návrhu Výborný.

Podvýbor podpořil také snazší oddlužení seniorů a lidí se zdravotním postižením, jak chce Kateřina Valachová (ČSSD). Bylo by podle Výborného rychlejší, bez dluhů by mohli být už za tři roky.

Nacher podotkl, že podvýbor doporučil i jeho návrh na prodloužení lhůty pro přihlášení nároků v insolvenčním řízení ze 30 na 60 dnů a změnu pořadí uspokojování pohledávek. Spočívá v tom, že pokud by takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále převyšovaly jistinu, bude se splácet nejdříve jistina. Poslanec tuto úpravu vnímá jako ochranu dlužníků, kteří se do dluhové pasti dostanou kvůli tomu, že příslušenství násobně převyšuje půjčenou částku.

Procesní záležitosti

Členové podvýboru podle Výborného debatovali o třech desítkách poslaneckých pozměňovacích návrhů. Velká většina z nich se týkala podle něho procesních záležitostí, například zrychlení řízení u insolvenčních soudů a snížení administrativy insolvenčních správců.

Člen podvýboru Jan Bauer (ODS) kritizoval to, že se má podle něho nedokonalá vládní novela napravovat ve sněmovně. „U těchto velkých zákonů to není dobře,“ řekl. Nepodpořil, jak uvedl, ani některé úpravy, které podvýbor doporučil přijmout.