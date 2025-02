Návštěvu je slušné avizovat předem. Szijjártó a Orbán ukázali, kdo jsou jejich spojenci v Česku, říká Petříček

Prahu navštívil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó – pouze soukromě, aniž by se setkal se svým českým protějškem nebo oficiálně informoval o svém programu zdejší ministerstvo zahraničí. Jeho kroky směřovaly za představiteli opozice – mimo jiné za předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. „Měli bychom být schopni spolu hovořit,“ řekl pro Radiožurnál Tomáš Petříček, seniorní výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů a bývalý ministr zahraničí. Rozhovor Praha 15:21 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček, seniorní výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů a bývalý ministr zahraničí | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Szijjártó Deníku N řekl, že současná vláda v Praze podle něj nepovažuje dobré maďarsko-české vztahy za důležité. Premiér Petr Fiala a ministr zahraničí Jan Lipavský se zase shodli, že Maďarsko nechce dobré vztahy s Českem, předseda vlády také na síti X napsal, že nepovažuje za vhodné, aby ministr zahraničí potají objížděl jiné země, aby kritizoval jejich vlády a podporoval opozici. Nakolik je standardní cesta šéfa diplomacie za těchto okolností?

Určitě není úplně standardní, že o cestě vysoké státní představitele cizí země nejsou informovány úřady země, kam směřuje. Minimálně je slušnost avizovat návštěvu, seznámit protistranu s programem, byť by to byla čistě soukromá návštěva nebo návštěva třeba za jinými účely, jako je účast na konferenci nebo setkání s politicky blízkými partnery v dané zemi.

Přesto Petra Szijjártó ukazuje, kdo jsou pro něj a zejména pro Viktora Orbána klíčoví spojenci v ČR. Je to možná i jistý politický signál, jak začíná fungovat spolupráce Patriotů pro Evropu, že to může mít i jistý evropský a středoevropský přesah.

Jak si vysvětlit, že ministr dostal podle Deníku N policejní ochranku a kolonu a přijel s početným týmem, když podle premiéra přijel potají?

Jestliže dostal ochranku, měl doprovod policie, tak to očividně české úřady musely vědět.

A to znamená, že je to vstřícný krok z české strany?

Není úplně neobvyklé, že osoba, která používá ochranu ve své zemi, tak dostane policejní doprovod při návštěvě, i kdyby to byla soukromá návštěva. I já jsem v minulosti měl takovou ochranu, i když to byla cesta, která nesměřovala na pracovní nebo oficiální setkání s mými protějšky

Je otázka, jak se celá cesta komunikuje. Jestliže o tom úřady informovány byly, tak nevím, proč hovoříme o tom, že se to nevědělo.

Reakce Prahy

Byla reakce Prahy adekvátní? Místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl na síti X, že tímto způsobem posílá Moskva do Prahy svého trojského koně. Co říkáte na to, jak reagují čeští politici?

Ukazuje to na hluboké názorové rozdíly mezi českými představiteli a dalšími partnery ve střední Evropě, ať už se to týká Slovenska, nebo také Maďarska. Hlavní téma je rozcházející se pohled na vývoj konfliktu na Ukrajině a to, jak se maďarští a třeba i slovenští představitelé podbízí v Moskvě.

Myslím si, že to je pro evropskou bezpečnost a evropskou jednotu nebezpečné. Mám velké pochopení pro řadu českých představitelů, protože z jejich úst padá kritika na konání (Maďarska a Slovenska – pozn. red.).

Zároveň bychom se měli snažit s našimi sousedy mít alespoň nějaký pragmatický dialog o věcech, které skutečně jsou v zájmu středočeských zemí, byť se neshodneme na takto důležitých strategických otázkách. Neznamená to, že se musíme milovat, ale měli bychom být v kontaktu. Měli bychom být schopni spolu hovořit.

Szijjártó otevřeně řekl, že současná česká vláda podle něj nepovažuje dobré maďarsko-české vztahy za důležité, a vyjádřil naději, že za Andreje Babiše to bude lepší. Nedá se toto chápat jako zasahování do předvolební kampaně?

Je to do jisté míry opakování politiky maďarských představitelů vůči českému dění. Viktor Orbán se osobně účastnil předvolební kampaně Andreje Babiše v minulosti. Viktor Orbán má své spojence a blízké partnery ve středoevropských zemích. Spoléhá na to, že s nimi může lépe prosazovat svoji evropskou agendu.

Vnímal bych to tak, že je to jistá příprava na spolupráci po českých volbách. Je to i signál, že tady máme Patrioty pro Evropu, kteří mají svoji evropskou agendu. Andrej Babiš byl velmi užitečným spojencem pro Viktora Orbána v minulosti, takže tady je jasná linka.

