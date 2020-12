Klienti sociálních zařízení mohou opět přivítat návštěvy. Některé domovy se ale nestihly připravit

Domovy pro seniory a další sociální zařízení se v sobotu po dvou měsících můžou znovu otevřít pro návštěvy. Lidé, kteří chtějí vidět své blízké, ale musí mít negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než dva dny. Bez testu můžou přijít návštěvníci jen tehdy, pokud covid v posledních třech měsících prodělali. Na to ale musí mít potvrzení. Některá zařízení se ale na návštěvy připravit nestihla, přivítá je proto až po víkendu. Praha 7:39 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domovy pro seniory a další sociální zařízení se po dvou měsících můžou znovu otevřít pro návštěvy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bylo pro mě nejtěžší, že ke mně nemohly děti na návštěvu. Mám už sice děti velké, dospělé, ale i tak mi po nich bylo smutno,“ vypráví paní Jarmila. Své dcery a vnuka viděla naposledy před dvěma měsíci.

Rozhovor s ní natočila terapeutka. Klientka Domova Sue Ryder v pražské Michli totiž mohla být v kontaktu jen se zaměstnanci zařízení. I s rodinou mluvila jen po telefonu, občas přišli pod její okno.

„Nemluvili jsme spolu. Jenom jsem jim mohla zamávat. To jsem i párkrát obrečela,“ říká Jarmila s tím, že telefon osobní kontakt nenahradil. „To víte, že ne. Je to sice dobré, že slyším jejich hlas, ale nemůžu jim ani podat ruku. To je takové smutné.“

Ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal přišel situaci okomentovat pro Radiožurnál před budovu, a to především kvůli bezpečí klientů. Přestože jsou od soboty návštěvy v sociálních zařízeních povolené, domov stihne potřebná opatření – jako třeba testování návštěvníků – připravit až od pondělí.

„Zaznělo velkorysé ‚od soboty budou návštěvy‘, ale zprovoznit ten mechanismus stojí nějaké úsilí. Bude potřeba si rezervovat nejpozději den předem místo na návštěvě, konkrétně se domluvit se sociální pracovnicí, která potvrdí, že tam ještě volné místo je. Na víkend to bude pochopitelně do pátku, aby potom víkend byl rozvržený,“ popisuje Lejsal.

V domově je ubytováno zhruba 50 klientů. Každý den od pondělí do neděle může zařízení zajistit osm návštěv. Během prvního týdne by se tak mělo dostat na všechny klienty.

„Uvidíme, jak bude technicky náročné to zvládnout. Z toho doporučení vyplývá, že by návštěvy měly probíhat mimo pokoje klientů. V té jarní vlně to bylo o něco snazší, protože jsme mohli využít zahradu. To teď v zimě už to není příliš pohostinné místo. Takže kapacita návštěv je daná prostory, které jsme schopni dát k dispozici návštěvám,“ říká ředitel domova.

Koordinace návštěv

Umožnění návštěv je důležité nejen pro klienty, ale také pro jejich rodiny. „Je to povzbuzení na obou stranách. Povzbuzení pro ty, co bydlí tady v domově, a často i pro jejich rodinu, která tím, že nemůže přijít na návštěvu, přišla o jejich z důležitých způsobů, jak dát najevo svému blízkému, že jim na něm pořád záleží. Že nebyl odložen a že stojí o to, být s ním,“ vysvětluje Lejsal.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo zřizovatelům metodické pokyny. Každé zařízení si ale návštěvy organizuje podle svých možností.

„Určitě je potřeba před návštěvou si zjistit informace, ať už na webových stránkách daného zařízení, případně tam zavolat, protože se musí koordinovat, aby se tam nenahrnula větší skupina navštěvujících,“ upozorňuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Pro návštěvníky mohou sociální zařízení využít testy, které dostaly pro účely pravidelného testování klientů a zaměstnanců. Některá se ale potýkají s nedostatkem zdravotnických pracovníků, kteří můžou testy provádět. S testováním jim mohou pomoct třeba praktičtí lékaři.