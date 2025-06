Nawrocki bude směřovat prozápadně. Česko a Polsko by měly pokračovat ve spolupráci, věří Pavel

Prezident Petr Pavel věří, že pod vedením nově zvoleného prezidenta Karola Nawrockého bude Polsko nadále rozvíjet své demokratické a prozápadní směřování. Česko a Polsko by podle něj měly pokračovat ve spolupráci. Pavel to uvedl v gratulaci Nawrockému, kterou v pondělí zveřejnil na síti X. Praha 8:01 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nawrocki bude směřovat prozápadně. Česko a Polsko by měly pokračovat ve spolupráci, věří prezident Petr Pavel | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Gratuluji Karolu Nawrockému ke zvolení polským prezidentem. Věřím, že pod jeho vedením bude Polsko nadále rozvíjet své demokratické a prozápadní směřování a že naše země budou pokračovat ve vzájemně prospěšné spolupráci,“ napsal prezident.

Polská média v pondělí ráno píšou, že po sečtení 100 procent okrsků získal kandidát opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Nawrocki 50,9 procenta hlasů.

Kandidát vládní Občanské koalice Rafal Trzaskowski má 49,1 procenta hlasů. Nawrocki v prezidentském úřadě zřejmě nahradí jiného představitele PiS Andrzeje Dudu.

„Musím velice ocenit korektní spolupráci, kterou jsme měli s prezidentem Dudou. On se přijede ještě během několika týdnů rozloučit. Myslím, že to, co se dá vypíchnout, je to, že jsme v pohledech na základní otázky zahraniční a bezpečnostní politiky byli naprosto za jedno,“ uvedl Pavel minulý týden při návštěvě Moravskoslezského kraje.

V průběžném sčítání byl Nawrocki celou noc ve vedení, ačkoliv se jeho náskok postupně tenčil. V druhém kole nakonec Nawrocki získal 10,6 milionu hlasů, Trzaskowského si vybralo o zhruba 380 tisíc voličů méně. K volbám přišlo na 71 procent voličů.

