Náznak naděje pro původní pětikoalici. Stačilo! a Motoristé v ohrožení, vysává je ANO, říká model NMS
Zářijový volební model agentury NMS ukazuje vedení ANO, které by získalo 31 procent hlasů voličů. Hnutí se podařilo oproti srpnu posílit, nejspíš na úkor ostatních opozičních subjektů. Druhá by skončila s necelými 20 procenty koalice Spolu, třetí STAN by s 12,6 procenta těsně přeskočil čtvrtou SPD (12,3) a pátí se drží Piráti s 9 procenty. Do zóny ohrožení se k Motoristům sobě (5,4 procenta) nově dostalo hnutí Stačilo! (5,5).
I v září by volby vyhrálo ANO se ziskem 31 procent hlasů. Podpora hnutí se oproti srpnu zvýšila o 1,2 procentního bodu. Jde o návrat nad 30procentní hranici, stále však jde o posun v rámci intervalu spolehlivosti.
SPD ještě nikdy nebyla tak vysoko a neříkala si tak hlasitě o moc. Okamura chce silové resorty i školství
Číst článek
Koalice Spolu oproti srpnu narostla stejně jako ANO, dosáhla by na 19,9 procenta hlasů. „I přes drobný nárůst pozorujeme rostoucí váhání voličů koalice – koalici pokleslo jádro, celkový nárůst je tažený zvýšeným potenciálem, tzn. voliči zvažují více alternativ a jsou si méně jistí volbou Spolu. Voliči Spolu o něco více než dříve zvažují STAN, ale i Piráty,“ popisují výzkumníci NMS.
Hnutí STAN se se ziskem 12,6 procenta hlasů vrátilo na třetí místo. Oproti září jde o nárůst bezmála o dva procentní body.
SPD s podporou Trikolory, PRO a Svobodných je na 12,3 procenta hlasů, což je meziměsíční pokles o 2,3 procentního bodu oproti srpnu.
Piráti na pátém místě se zdají být stabilizovaní na 9 procentech, oproti srpnu zaznamenali jen velmi mírný nárůst.
„Ze zářijového modelu je vidět jistá dynamika, která zde přes léto nebyla. Konkrétně se jedná o váhající vládní voliče. Ti k volbám sice plánují dorazit, nicméně začínají váhat ohledně toho, koho nakonec podpoří. Zejména to platí pro voliče Spolu, kteří po startu kampaní o něco častěji zvažují STAN, ale i Piráty. Vidět je to na mírném poklesu jádra Spolu a růstu potenciálu u STAN a Pirátů,“ říká politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Duo v ohrožení
Do Sněmovny by se v září ještě těsně dostalo hnutí Stačilo! s 5,5 procenta hlasů a Motoristé sobě s 5,4. V případě Stačilo! jde o meziměsíční pokles o třetinu podpory, o 2,7 procentního bodu. U Motoristů o stagnaci těsně nad pětiprocentní hranicí.
U obou těchto menších opozičních uskupení se jejich podpora pohybuje na hranici volitelnosti. U Stačilo! v intervalu spolehlivosti 3,7–7,3 procenta a u Motoristů 3,6–7,2. Potenciální zisk mají obě partaje podobný, Stačilo! má ale silnější jádro, které pochází ještě od KSČM.
„Mírnou proměnu pozorujeme také v opozici. ANO graduje kampaň a jeho voličské jádro posiluje, což má za následek mírný pokles potenciálu u SPD nebo Stačilo! Oproti srpnu narostl u menších opozičních stran podíl ‚nerozhodnutých‘ voličů. Menší subjekty nyní bojují na dvou frontách – musí voliče zmobilizovat k účasti a zároveň je přesvědčit, že mají volit právě je v konkurenci menších stran i dominantního ANO,“ dodává Friedrichová.
Pod pětiprocentní hranicí dál dlouhodobě zůstává Přísaha (2,7 procenta). „Ani při zohlednění intervalu spolehlivosti se její podpora nepřibližuje potřebné hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny,“ uvádí agentura NMS.
Tento model pro „vládní“ tábor naznačuje možnost, že by volby nemusely být rozhodnuté. Původní pětikoalice by ale potřebovala, aby se Stačilo! a Motoristé propadli pod pětiprocentní laťku. Spolu, STAN a Piráti dohromady dosahují na 41,5 procenta. Sněmovní opozice ANO a SPD na 43,3 procenta.
Voleb by se v září zúčastnilo 61,7 procenta oprávněných voličů. Volební účast se tak drží podobně jako v srpnu mírně pod úrovní posledních sněmovních voleb v roce 2021 (65,4 procenta).
Rozdělení mandátů
Dle aktuálního modelu by ANO mělo ve Sněmovně 71 poslaneckých křesel, SPD by získalo 25 mandátů. Současné sněmovní opozici by to tak dohromady na většinu nevystačilo a potřebovaly by ještě buď Stačilo! (9 mandátů), nebo Motoristy (8). Na rozdíl od srpna by to ale nestačilo na ústavní většinu.
Strany původní vládní pětikoalice by získaly dohromady jen 87 mandátů, Spolu 43, STAN 26 a aktuálně opoziční Piráti 18.
Férovost voleb
Agentura NMS se zaměřila i na vnímání férovosti voleb a možné volební podvody. Zjistila, že v posledním měsíci před volbami si čtyři z deseti Čechů myslí, že volby budou férové, zatímco 36 procent je vnímá jako spíše neférové a 24 procent neví.
Mezi podporovateli koalice Spolu, hnutí STAN a Pirátů jsou dvě třetiny těch, kteří věří ve férovost voleb.
Naopak jejich neférovosti věří nejvíce podporovatelé Stačilo! (až 74 procent), SPD a Motoristů. Voliči ANO jsou rozděleni přibližně půl na půl, velká část jich nedokáže férovost voleb ohodnotit.
Férovost voleb zahrnuje širší pohled na legitimitu voleb například i včetně vlivu dezinformací a vedení volební kampaně, upozorňují výzkumníci NMS.
„Český volební proces patří sice dlouhodobě mezi bezproblémové a transparentní, ale ve veřejném prostoru se začíná objevovat téma ‚ukradených voleb‘. Tento narativ celosvětově získal na síle zejména kvůli prezidentským volbám v USA,“ komentuje analytička Friedrichová.
Donald Trump v roce 2020 zpochybnil volební výsledky, zejména korespondenční hlasování. Od českých prezidentských voleb v roce 2023 se pak drobně objevují hlasy, které legitimitu voleb zpochybňují.
„Tyto hlasy mohou v říjnu posílit, pokud některé subjekty nepřekročí pětiprocentní hranici, byť v průzkumech se nad ní pohybovaly. To je zcela možné v době nestabilního volebního chování, kdy se velká část voličů bude rozhodovat v posledních týdnech,“ doplňuje Friedrichová.
Volební podvody
Dalších 46 procent Čechů se obává přímo volebních podvodů. Podobně jako u férovosti voleb se podvodů obávají voliči stran Stačilo!, SPD, Motoristů, ale i ANO.
I mezi příznivci vládních stran a Pirátů existuje přibližně třetina, která má z volebních podvodů obavy.
„Podíl voličů, který se obává volebních podvodů, je překvapivě velký. Jsou to především voliči opozičních a menších stran. Je možné, že téma rezonuje v jiných komunikačních kanálech než v tradičních médiích, kde na něj voliči takových stran snadněji narazí. Současně téma zvedají někteří zástupci stran samotných,“ dodává analytička Friedrichová.