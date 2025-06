Náznak povolební spolupráce? ‚Jdeme s Motoristy na pivo,‘ říká SPD. ‚O tom nevíme,‘ zní z druhé strany

Konkurenční opoziční strany, které přímo soupeří o voličskou podporu, si plánují vzájemné útoky a možné politické neshody vyříkat u piva. Alespoň tak to popisuje místopředseda SPD Radim Fiala. Jenže protějšek – v tomto případě zástupci Motoristů sobě – o ničem neví. „Možná to je nějaký balonek, kdy sondují naši reakci,“ podivují se Motoristé. Obě strany už přitom mají za sebou sérii vzájemných útoků a vymezování. Praha 6:25 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedové SPD a Motoristů Tomio Okamura (vlevo) a Petr Macinka | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pokud by si měli zástupci SPD a Motoristů k sobě hledat ještě před volbami nějakou cestu, těžko to půjde na úrovni předsedů Tomia Okamury a Petra Macinky. Přirozenou spojnicí jsou místopředseda SPD Radim Fiala a šéf pražské buňky Motoristů a i lídr kandidátky v hlavním městě Boris Šťastný.

Oba muži se znají dlouhá léta, v letech 2006–2013 spolu dokonce seděli po dvě volební období v poslaneckém klubu ODS.

„S Radimem Fialou jsme ve Sněmovně zažívali etapu společného utrpení, kdy ODS plíživě ztrácela ideály, na kterých stavěla: na nízkých daních, nezadlužené budoucnosti nebo osobní zodpovědnosti svobodného člověka. On to tehdy vyřešil odchodem do jiného politického subjektu, já na dlouhou dobu odchodem z politiky,“ vypráví nyní pro iROZHLAS.cz Šťastný, který se do politiky vrátil v loňském roce.

Listopad 2011: Tehdejší předseda pražské ODS Boris Šťastný | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: Lidové noviny / Profimedia

To Radim Fiala ve Sněmovně zůstal a aktuálně tam sedí už za třetí politickou stranu. Po odchodu z ODS nejprve dva roky za Úsvit a od roku 2015 pak už za SPD.

V dolní komoře Parlamentu tak působí nepřetržitě už devatenáctým rokem, čímž je po Marku Bendovi (ODS) aktuálně druhým nejdéle sloužícím poslancem bez přestávky.

Říjen 2010: (Zleva) Radim Fiala, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa, takzvaní rebelové z ODS požadují po straně a také koalici zmírnění dopadů reforem navrhovaných vládní koalicí | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

Díky tomu platí za zkušeného sněmovního vyjednavače, který si umí najít cestu k leckomu. „Domluvili jsme se, že s Motoristy půjdeme na pivo a že se pobavíme o politice obecně,“ řekl v týdnu v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Jenže tato Fialova slova spolu s tím, s jakou jistotou je druhý muž SPD vyslovil, Motoristy překvapila.

„O tom, že bychom měli jít na pivo, nevíme,“ odpověděli přes svou mluvčí Motoristé.

„Že bychom něco paktovali nebo řešili, tak to ne. Musíme doběhnout do voleb a pak se uvidí. Možná je to nějaký balonek přes média ohledně povolební vstřícnosti, že bychom to třeba mohli společně nějak poskládat,“ popsal pro iROZHLAS.cz jeden z krajských lídrů Motoristů, který si přál zůstat v anonymitě.

A Fialův „starý známý“ Šťastný k tomu přidal: „I když ne se vším v politice SPD souhlasím, Radim i Tomio jsou lidé, které znám desetiletí a se kterými určitě umím o čemkoli mluvit přátelsky a na rovinu.“

Vzájemné přestřelky

Vzhledem k tomu, že jde o konkurenty v boji o opozičně laděné voliče, mají už SPD a Motoristé za sebou řadu konfliktů na sociálních sítích a vzájemného vymezování se.

„SPD povrchně a populisticky osciluje mezi pravicí a levicí. SPD kritizuji i za to, že příliš nadbíhají voličským bublinám. To je základní chyba, kterou politická strana může udělat. Mají levicový ekonomický program, zahraničněpolitické směřování sice euroskeptické, ale když si změří, že deset procent veřejnosti chce kupovat levný plyn z Ruska bez ohledu na to, že třeba Rusko rozpoutalo válku, tak je jim to jedno,“ řekl například v loňském rozhovoru Macinka.

Motoristé se loni před krajskými volbami vymezili vůči kampani SPD, Macinka zmínil, že SPD „vyvolává ducha starého rasismu, na kterém si chtějí zaparazitovat“ a dle Šťastného byla kampaň „ubohá“ a Okamuru označil za „estrádního komika“.

U estrádního komika @tomio_cz bych to asi přirozeně čekal, ale že se jako Miroslav Sládek začne pod tlakem tekoucích nervů z klesajících preferencí profilovat i @RadimFialacz, to je tedy ukázkové turbo na přehazovačce… — Boris Šťastný (@borisstastny) August 24, 2024

Jste fakt naprostí blázni, pane Fialo. Nezlobte se na mě, ale vy nyní vyvoláváte ducha starého rasismu, na kterém si chcete zaparazitovat. Šternberk je krásné město, které znám určitě stejně dobře jako vy. Není to žádná vyloučená lokalita, jak tady nehorázně naznačujete. Ty se… — Petr Macinka (@petr_macinka) August 24, 2024

SPD chce navíc prosadit referendum o mezinárodněpolitických otázkách, což je pro Motoristy nepřijatelné. Odmítají vystoupení Česka z EU a NATO, i vůbec jen pořádání referend na toto téma.

„Z tohoto pohledu je pro mě SPD v rámci koaličního potenciálu nepřijatelné,“ uvedl Šťastný dokonce v dubnu pro Novinky.

K vymezování ale dochází i opačným směrem. Okamura na Motoristy útočil hlavně v kampani před loňskými evropskými volbami, když například upozorňoval na to, že kandidátku Přísahy a Motoristů nemá cenu volit, když nemají jisté, že se dostanou přes pět procent. Anebo že na rozdíl od SPD neprosazují zmíněné referendum o vystoupení z EU.

V podobném duchu se v únoru vyjádřila i šéfka Trikolory Zuzana Majerová:. „Oni jsou spíše liberálové, my konzervativci. Oni jsou obhájci EU a NATO, my kritici a odpůrci. Oni podporují Ukrajinu a dodávky zbraní, Trikolora od prvopočátku prosazuje mírové řešení diplomatickou cestou. Jediné společné, co mě napadá, je kritika a odmítnutí Green Dealu.“

Situaci komplikují právě i tři menší strany Trikolora, Svobodní a PRO, jejichž lídři budou kandidovat za SPD.

„SPD je teď trochu nečitelný slepenec několika malých a dlouhodobě latentně neúspěšných straniček.“ Petr Macinka (předseda Motoristé sobě, duben 2025)

Pražskou jedničkou kandidátky SPD je Markéta Šichtařová (Svobodní) a lídrem Motoristů v Ústeckém kraji je Vladimír Pikora. Jde o manžele a rodiče sedmi dětí, kteří nyní prochází rozvodovým řízením. Loni Šichtařová pro iDnes.cz popsala dlouholeté domácí násilí, kterému měla být vystavena, což Pikora odmítl jako nehoráznou předvolební lež.

Spojenectvím s menšími stranami SPD otevřeně míří i na voliče Motoristů. „Chceme si ukrojit ze Stačilo!, ANO i třeba od Motoristů,“ vyhlašuje Okamura.

„Svobodní, kteří vyjednávají s SPD, dávají jasně najevo, že by jim nevadilo ani extrémní pojetí kampaně a politiky, jak naznačuje nový, agresivní styl Tomia Okamury. Komu není rady, tomu zbývají chirurgové z dovozu anebo programové vystupování z NATO.“ Petr Macinka (předseda Motoristé sobě, únor 2025)