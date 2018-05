Zemanův kandidát, samí muži. Na ministerské nominace ČSSD se snesla kritika

Sociální demokracie navrhla do případné vlády s hnutím ANO i kandidáta prezidenta Miloše Zemana, poukazují shodně předsedové ODS a STAN Petr Fiala a Petr Gazdík v narážce na Miroslava Tomana. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se podivil nad tím, že mezi nominanty není žena. Za absolutní výsměch voličům ČSSD označil předseda Pirátů Ivan Bartoš nominaci Miroslava Pocheho. Praha 17:54 18. 5. 2018 (Aktualizováno: 18:28 18. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček hovoří s novináři po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v ostravském hotelu Clarion. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Nominace v pátek schválilo předsednictvo sociální demokracie. Na ministra vnitra navrhlo předsedu Jana Hamáčka, zahraničí Pocheho, práce a sociálních věcí Petra Krčála, zemědělství Tomana a kultury Antonína Staňka.

„Jestli to správně chápu, bude mít ČSSD ve vládě tři ministry, s sebou přivede jednoho Zemanova ministra, za to jim 'na oplátku' Zeman vetuje jejich kandidáta na ministra zahraničí. Pojistky žádné, ANO si navíc podrží koalici s SPD. To je teda 'deal' (obchod),“ komentoval nominace Fiala na twitteru.

Jestli to správně chápu,bude mít ČSSD ve vládě 3 ministry, s sebou přivede jednoho Zemanova ministra, za to jim “na oplátku” Zeman vetuje jejich kandidáta na min. zahraničí. Pojistky žádné, ANO si navíc podrží koalici s SPD. To je teda “deal”...;-) — Petr Fiala (@P_Fiala) 18 May 2018

Bartoš pokládá za zjevné, že nominací Pocheho si vedení sociální demokracie „kupuje“ podporu pražské stranické organizace. „Jinak by totiž nemohl na post ministra zahraničí být jmenován trafikant s takto kontroverzní minulostí,“ napsal. Po zveřejnění nominantů má Bartoš pochyby „vůbec o úmyslu sociálních demokratů udržet se do budoucna ve Sněmovně“.

Kalousek ani Gazdík jména nehodnotili. „To je autonomní rozhodnutí sociální demokracie pro nominaci do vlády, která nemůže mít naši důvěru, pokud vznikne. Je s podivem, že strana, která tolik zdůrazňuje účast žen v politice, a má dokonce kvóty, nominuje výhradně muže,“ řekl Kalousek. Rovněž podle Gazdíka je věcí každé strany, které lidi do vlády zvolí. „Někteří z nich evidentně nemají s ČSSD příliš mnoho společného a spíše jsou nominanti Hradu než sociální demokracie,“ poukázal na Tomana, jenž byl ministrem v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, kterou Zeman jmenoval po pádu kabinetu Petra Nečase (ODS).

SPD případný kabinet nepodpoří podle místopředsedy hnutí Radima Fialy ne kvůli osobním nebo personálním důvodům, ale kvůli důvodům programovým. „ČSSD je politická strana s korupční minulostí, programově podporuje imigraci, diktát EU a budování neomarxistické totality na základě pozitivní diskriminace menšin,“ sdělil Fiala.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek soudí, že na jménech nezáleží. „Pro KDU-ČSL je nepřijatelné, aby Českou republiku reprezentovala vláda, která bude závislá na hlasech radikální levice, tedy komunistů, strany, která se neoprostila od minulosti a má ve svých řadách stalinisty,“ řekl. Existuje podle Bělobrádka mnoho jiných vládních variant – bez vlivu KSČM i SPD Tomia Okamury, které nebyly vyčerpány.