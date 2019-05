Přehled tisku: hřebčín v ohrožení, střevní záněty a spekulace o rozdělení protimafiánské centrály

E15

Pražský magistrát investoval loni více než půl miliardy do nákupu nových pozemků. Jak píše deník E15, je to téměř čtyřikrát víc než v předchozím roce. A dalších 62 milionů zaplatilo hlavní město za budovy a stavby. Nejvyšší suma 115 milionů korun šla na pozemky na stolové hoře na Vidouli v Praze 5. Městská část tam chce vytvořit sportovně-relaxační volnočasový park. Město vlastnilo pouze část pozemků. Loni získalo významnou část dalších, a to poté, co se soukromým developerům nepodařilo prosadit vlastní výstavbu. Radnice uvedla, že i další pozemky koupila hlavně na základě požadavků městských částí, které chtěly řešit rozvojové projekty v rámci svých obcí a zjistily, že k tomu nemají dost pozemků.

Mf Dnes

Mf Dnes upozorňuje na to, jak lidé zneužívají integrovaný záchranný systém. Podle deníku řešil Český telekomunikační úřad minulý rok o čtvrtinu víc případů než v roce 2017 - konkrétně 319. Za zlomyslnost ale viníkům hrozí vysoká pokuta i několik let ve vězení. Pokuty od úřadu bývají většinou do 100 tisíc korun. Úřad ale po lidech, kteří tísňovou linku zneužijí, může chtít i 200 tisíc. V nejhorších případech se pachatel může dopustit i šíření poplašné zprávy. Za tento trestný čin může jít pak na tři roky do vězení. Složky záchranného systému na něm navíc mohou vymáhat náhradu škody. Stává se, že na falešné volání přijede policie, hasiči i záchranná služba. Všem třem zúčastněným složkám záchranného systému tím vznikají náklady, které ročně sahají do milionů korun.

Lidové noviny

Z policie prosakují zprávy o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu, která vznikla teprve před třemi lety. Píšou o tom Lidové noviny. Změny podle nich připraví komise odborníků, kterou v únoru vytvořil policejní prezident Jan Švejdar. Jeden vysoce postavený důstojník pod podmínkou anonymity Lidovým novinám řekl, že se chystá roztržení NCOZ a zrušení expozitur v regionech. Detektivové by měli být převelení na krajská policejní ředitelství a částečně na prezidium. Mluví se taky o tabulkových místech. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSSD ani policejní prezidium se k situaci nevyjádřili s tím, že zatím žádné konečné závěry nemají. Švejdarova komise má na přípravu výstupů čas do konce roku.

Deník

Přes 133 let starý hřebčín v Tlumačově u Zlína je v ohrožení. Tématu se věnuje regionální Deník. Majitel hřebčína chce osm hektarů pastvin proměnit v místo pro bydlení. Zastupitelé města Napajedla v dubnu schválili změnu územního plánu. Místní se bouří a sepisují petice, mají podporu i části zastupitelů. Tvůrci petice chtějí zachovat stávající územní plán a poslat petici na ministerstvo kultury. Ministerstvo by mohlo spolu s dalšími orgány zajistit, aby se stal hřebčín národní kulturní památkou, jako tomu je v Kladrubech nad Labem. Petici s datem 11. května již podepsalo téměř pět set lidí včetně slavných žokejů Františka Vítka a Václava Chaloupky.

Hospodářské noviny

Lidí s nevyléčitelnými střevními záněty přibylo za posledních dvanáct let téměř dvojnásobně. Píšou o tom Hospodářské noviny. Z původních 14 tisíc je dnes 27 tisíc nemocných. Škodí nám trvanlivé potraviny a přehnaně sterilní prostředí. Gastroenetrolog Martin Bortlík připisuje vyšší počet lidí se střevními nemocemi tomu, že se od malička vyhýbáme kontaktu s bakteriemi, viry a plísněmi. Ty dříve přirozeně posilovaly naši imunitu. Druhým důvodem je pak současná strava. Jde o polotovary nebo trvanlivé potraviny, které lidé v rámci rychlého způsobu života čím dál častěji konzumují. Ty obsahují různé stabilizátory, které ovlivňují přirozenou mikroflóru střev.

Právo

Státní zástupci dostali do ruky mustr, jak postupovat v případech zfetovaných řidičů. Podle informací Práva se od prvního května musí řídit pokynem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Budou tak muset stíhat všechny řidiče, u kterých množství drog v krvi překročí stanovený limit. Příkaz jasně říká, že míru ovlivnění řidiče drogou stačí prokazovat toxikologickým vyšetřením. Do teď ale žádná hranice, která by rozlišovala přestupek od trestného trestný činu, nebyla u množství drogy na rozdíl od alkoholu stanovená. Hranice vznikaly za spolupráce s toxikologickými pracovišti. Limitní hodnoty jsou stanovené u nejčastěji zneužívaných drog, jako je marihuana, kokain, extáze nebo morfin.

Deník N

Profesor Karlovy univerzity Jiří Jelínek se zřejmě stane členem legislativní rady vlády. Podle Deníku N ho do konce května navrhne vládě ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. Jelínek ale před několika měsíci sepsal jako právní konzultant posudek pro premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jelínek podle svých slov psal posudek pro Babiše jako fyzickou osobu, ale ne v kauze Čapí hnízdo. Podle nejmenovaného zdroje Deníku N se ale dokument, který má upozorňovat na pochybení orgánů činných při vyšetřování, stal dokonce součástí spisu ke kauze Čapí hnízdo. Babišův advokát Michael Bartončík spolupráci s Jelínkem přímo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.