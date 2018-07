Kdo povede centrálu proti organizovanému zločinu? Ředitelem chtějí být Jiří Mazánek a Milan Komárek

Do nabídkového řízení na ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu se přihlásili ředitel jedné ze sekcí centrály Jiří Mazánek a náměstek NCOZ Milan Komárek. V rozhovoru pro ČTK to řekl dosavadní šéf útvaru Michal Mazánek. Mazánek v pondělí v čele centrály po dvou letech od jejího vzniku končí, pokračovat chce jako civilní zaměstnanec policie. Praha 10:55 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Jestli jich je víc, to nevím. Já vím bezpečně o dvou lidech, kteří se do řízení přihlásili - (Jiří) Mazánek a pan Komárek, můj náměstek," řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek.

Jiří Mazánek v NCOZ řídí sekci závažné hospodářské kriminality a korupce. V bývalé protikorupční policii pracoval na kauzách armádních zakázek týkajících se údajné korupce při nákupu obrněných vozidel pandur a údajně předraženého nákupu letadel CASA.

Komárek je náměstkem ředitele centrály pro podporu výkonu. V minulosti vedl protikorupční policii, po odchodu Roberta Šlachty dočasně řídil i Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Běžný den šéfa NCOZ

O funkci se mohli ucházet služební funkcionáři nebo policisté ve stejné tarifní třídě, v jaké je místo, o které se ucházejí. Do tendru se tak mohli přihlásit například krajští ředitelé nebo jejich náměstci, řádově mohlo jít podle Mazánka o desítky lidí. „Není to žádná legrace řídit takový útvar,“ odpověděl Mazánek na otázku, proč byl zájem o pozici nízký.

Milan Komárek, někdejší ředitel protikorupční policie ÚOKFK a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, na fotografii z roku 2014 | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Doplnil, že práce ředitele centrály je náročná. „Standardní den vypadá tak, že ráno operační důstojníci předají, co se v republice a případně i v zahraničí kde stalo. Zároveň dostáváte informace z národního kooperačního bodu proti terorismu," přiblížil Mazánek.

Následuje porada s nejbližšími pracovníky. „Tam se mluví o tom, co je potřeba urgentně řešit nebo co výhledově naplánovat,“ vyjasnil ředitel. Přes den se schází například se státními zástupci, ale i se šéfy dalších útvarů. „Jde i o řešení konkrétních kauz, které se plánují a budou se realizovat,“ upozornil.

Telefon jako šéf útvaru nedá z ruky, podle svých slov ho u sebe má téměř vždy. „Když něco nezazvoní, člověk se hned dívá, co se děje,“ dodal s úsměvem.

Co čeká nového ředitele?

Budoucího ředitele čeká podle Mazánka několik záležitostí, které bude muset dořešit, zmínil například tvorbu nového informačního systému.

„Vývoj centrály je samozřejmě nekonečný běh. Naše centrála existuje dva roky, to je poměrně krátká doba. Je to ještě na nějaký rok, aby fungovala lépe než dosud,“ uvedl Mazánek. „Přál bych si, aby nový ředitel pokračoval v tom směru tak, jak byl nastaven,“ doplnil.

Mazánek nastoupil k policii v březnu 1985. Během kariéry prošel řadou funkcí v základních útvarech převážně ve Středočeském kraji. V roce 1993 byl převelen na Krajský úřad vyšetřování Středočeského kraje, kde se věnoval zejména vyšetřování vražd.

Poté vystřídal několik funkcí, mimo jiné funkci náměstka ředitele krajského ředitelství Středočeského kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Mazánek: Reorganizace byla správná

Mazánek byl jediným zájemcem o funkci ředitele NCOZ, která vznikla před dvěma lety sloučením policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.

Její vznik vyvolal roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO, kritizovali ho i státní zástupci a někteří policisté. Tehdejší vedení policie hájilo vznik NCOZ tím, že nový útvar bude z jednoho místa efektivněji bojovat proti zločinu.

Okolnosti, za kterých se útvary sloučily, Mazánek komentovat nechtěl, reorganizace ale podle něj byla správná. „Myslím si, že to byla správná cesta, otázkou však je, zda to muselo být takto rychle. Další otázkou je samozřejmě to, jak se tehdy měla změna komunikovat se státními zástupci," poznamenal Mazánek.

„Věřil jsem, že ten model může být funkční,“ odpověděl Mazánek na otázku, proč se na místo ředitele přihlásil. „Zpětně viděno si myslím, že funkční je, ale chce to tvořit. Chce to tvořit dál a dál,“ uzavřel.