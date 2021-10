Po zatýkání v Brně obvinila policie šest lidí z vydírání. Má jít o členy luhaňské brigády

Šokuje mě, jak automechanici nebo pekaři vedou s lékaři debatu o očkování, říká hejtman Kuba

Kuba poukazuje na to, že v posledních dnech tvoří 40 procent nových případů děti a mladí lidé do 19 let věku, u kterých je nízké riziko komplikací. Významně se také projevuje očkování.