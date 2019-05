Po stopách obchodníků s Filipínkami: výhrůžky, smyšlené dluhy, práce zdarma a nevěstinec na Letné

Cílili na nejchudší Filipínky. Slíbili jim, že si vydělají, a ženy se kvůli nim už před odletem zadlužily. Po příjezdu do Česka ale dojednané podmínky neplatily. Zoufalé cizinky podepsaly smlouvy, podle nichž například musely první dva týdny pracovat zdarma nebo poskytovat sexuální služby. Podle policie takto fungovala agentura Atlas. V březnu proti ní policie spustila rozsáhlou akci. Server iROZHLAS.cz získal detaily případu. Původní zpráva Vyšší Brod/Studánky 6:00 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filipínka Jodelyn, která pracuje šest dní v týdnu jen za základní mzdu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve smlouvě mám napsáno 13 tisíc korun, v poslední době ale dostávám víc - někdy se moje mzda blíží až ke 20 tisícům. Za nájem tady navíc nic neplatíme,“ pochvaluje si Jodelyn s hrnkem kávy v ruce.

Už rok a půl žije v ubytovně u silnice v osadě Studánky. Do Rakouska je to odtud doslova přes kopec.

Své tři děti osmatřicetiletá Filipínka neviděla už několik let. Zůstaly doma. Ona odešla, aby jako matka samoživitelka vydělávala. Před Studánkami pracovala v Kataru a Dubaji.

Minimální mzda

S Českem má podle svých slov dobré zkušenosti, a to i přesto, že za práci šest dní v týdnu dostává tu nejnižší mzdu, jakou zákon umožňuje. Společně s ní žije na ubytovně dalších jedenáct Filipínek.

„Pracuju osm hodin denně jako prodavačka naproti v outletu, jiné zase chodí do masážního salonu našeho bosse,“ popisuje.

Velkou tržnici na okraji Studánek, restauraci, kasino a masážní salon v kopci za poslední osadou před hranicemi živí především Rakušané. Jezdí sem levně nakupovat: potraviny, cigarety s alkoholem, drogerii nebo oblečení. Platí ale také za masáže nebo modelování nehtů.

Toto příhraniční „impérium“ patří vietnamskému podnikateli Duc Cuong Phamovi, kterého jeho zaměstnanci neosloví jinak než „Pavel“ nebo „boss“. Začátkem března ale jeho byznys dostal tvrdý zásah.

Policisté Phama obvinili, že minimálně část Filipínek ve svých podnicích vykořisťoval. Vietnamec je jednou z klíčových součástí skupiny, vůči níž Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spustila rozsáhlou akci Nemesis.

‚Přijela policie‘

„Bylo to v březnu. Přijela policie, naložila nás a musely jsme jet vypovídat na stanici,“ potvrzuje Jodelyn. Detektivům se totiž již dříve přihlásily další Filipínky, které práci v Česku vykreslily mnohem dramatičtěji než ona. Následné vyšetřování policisty dovedlo k závěru, že se ženy staly oběťmi organizovaných obchodníků s lidmi, z jejichž pasti navíc nebylo úniku.

Kriminalisté si přišli celkem pro osm lidí, tíživé situace chudých Filipínek podle nich poslední čtyři roky zneužívala vedle Phama také dvojice majitelů pražské agentury Atlas Ondřej Pohan a Rowena Cabingan. Všichni si vyslechli obvinění kvůli obchodování s lidmi, za což jim hrozí až 12 let vězení.

Odhalená skupina podle kriminalistů cílila na ty nejzranitelnější. „Všechny zneužívané Filipínky k práci do Česka dohnala zoufalá finanční situace: pochází z nuzných poměrů, jsou matky samoživitelky a nemají odborné vzdělání,“ uvádí policejní obvinění, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil.

Skupina podle kriminalistů fungovala následovně: Pohan a Cabingan přímo na Filipínách nebo online ženy nalákali na výhodné podmínky – 40hodinovou týdenní pracovní dobu, minimální mzdu v Česku, bezplatné ubytování, stravování a dopravu včetně letenek.

‚Podmínky nedodrželi‘

„Byli si ale vědomi, že takové podmínky jsou smyšlené a ve skutečnosti je nedodrží. Po vyřízení pracovních víz, které si ženy samy platily, po nich požadovali uměle vytvořený poplatek za zprostředkování práce v hodnotě 20 až 40 tisíc filipínských pesos (v přepočtu 9 až 18 tisíc korun, pozn. red.),“ zjistili policisté.

Ještě než vůbec opustily rodnou zemi, kvůli vymyšlenému poplatku se ženy zadlužily. Po přistání v Česku navíc, jak popsaly policii, jim Pohan nebo Cabingan oznámili, že podmínky domluvené na Filipínách neplatí. Jejich souhlas si navíc vynutili hrozbou desetitisícové sankce.

„V sídle agentury Atlas jim předložili nové smlouvy s pracovní dobou na 48 hodin týdně a česky psané směnky na částku 65 tisíc korun s odůvodněním, že budou muset zaplatit, když se rozhodnou odejít dřív než dva roky od nástupu,“ uvádějí vyšetřovatelé.

Možnost odmítnout ženy podle policie de facto nedostaly. „K podpisu byly přinuceny pod pohrůžkou, že pokud tak neučiní nebo skončí dříve než za dva roky, budou deportovány zpět na Filipíny. A také pod smyšlenou hrozbou, že pokud změní zaměstnání, ztratí povolení k pobytu,“ popisují kriminalisté.

‚Zneužívali jejich tísně‘

Cizinky se podle nich dostaly do bezvýchodné situace, s čímž skupina kolem Pohana, Cabingan a Phama podle policie kalkulovala: „Zneužívali toho, že ženy neznají český jazyk (část smluv a směnek byla bez překladu v českém jazyce), a skutečnosti, že se ocitly bez finančních prostředků, naopak zadlužené kvůli cestě do Česka.“

Část žen pak zamířila do Studánek, kde v Phamových podnicích dělaly masérky, manikérky, pedikérky, recepční nebo pomocnou sílu v kuchyni.

Akce Nemesis Detektivové Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu v pondělí 4. března 2019 zadrželi organizovanou skupinu osm osob, která se na území České republiky podle nich dopouštěla „pracovního vykořisťování“ občanů Filipín.

Šest mužů (z toho dva cizinci) a dvě ženy (z toho jedna cizinka) bylo následně obviněno z trestného činu obchodování s lidmi.

Kriminalisté udělali sedm domovních prohlídek a 11 prohlídek jiných prostor a pozemků. Při nich zajistili jako „výnos z trestné činnosti“ několik milionů korun v hotovosti a na bankovních účtech (v různých měnách – koruny, USD, Euro) a dále dvě legálně držené krátké střelné zbraně.

Všem obviněným hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody od 5 do 12 let.

Zdroj: policie.cz

Na začátku pracovaly v podstatě nonstop a navíc zdarma, líčí policie: „Obvykle to bylo 12 hodin denně bez jediného volna po dobu prvních dvou týdnů, aniž by dostávaly mzdu. Následně pracovaly 72 pracovních hodin 6 dnů v týdnu, bez možnosti čerpat zákonem stanovenou dobu nepřetržitého odpočinku nebo dovolenou. Zároveň měly pauzu maximálně 15 minut za jednu směnu, a to pouze v případě, že neměly klienta. Za to obdržely fixní mzdu 15 500 korun za měsíc.“

Kriminalisté si nechali zpracovat posudek, podle něhož měly ženy za práci ze zákona dostat více peněz. A právě na tom podle nich skupina vydělávala. „Z rozdílu těchto mezd se obvinění neoprávněně obohatili,“ konstatuje policie.

Phamovi lidé podle ní ženám z již tak směšné výplaty navíc brali další peníze za nejrůznější „provinění“ a nepropláceli jim přesčasy.

Podnikatel jako jediný z hlavních aktérů skupiny aktuálně nesedí ve vazbě, minulý týden v pondělí však v žádném ze svých podniků podle zaměstnanců nebyl k zastižení. „To si musíte dopředu domluvit schůzku. Nevím, možná je v Praze,“ reagovala recepční jeho kasina.

Nakonec si vzala vizitku redaktora serveru iROZHLAS.cz a přislíbila, že předá i žádost o rozhovor. Pham se však neozval.

‚Žádné vykořisťování‘

Komentář nejdříve odmítl jeden z podnikatelových advokátů Tomáš Gřivna: „V tuto chvíli od klienta nemám mandát se vyjadřovat jeho jménem do médií, takže k tomu nemohu nic říct.“

Později se ale ozval další z obhájců vietnamského podnikatele Lukáš Bohuslav, který k případu uvedl následující:

„Klient by rád uvedl, že žádného vykořisťování se nikdy nedopustil. Jedná se pouze o zcela minoritní část jeho zaměstnanců, kteří proti němu vypovídali, a to ještě z hlediska dalšího řízení procesně zcela nepoužitelným způsobem. Klient věří, že jeho nevina bude brzy prokázána. Je to třeba vidět i v kontextu toho, že příslušný odbor Národní centrály proti organizovanému zločinu, tedy Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, potřebuje vykazovat činnost a obhájit tak svoji existenci.“

Vedle „Phamovy“ zkoumají kriminalisté v rozsáhlém případu ještě jednu linku, která je zavedla do nenápadného rohového domu v Kamenické ulici na pražské Letné. Podle vyšetřovatelů tam Pohan dodával další Filipínky do nevěstince.

Příplatek za ‚handjob‘

Údajně jim sliboval práci masérek s možností příplatku za „handjob“ (sexuální uspokojení rukou, pozn. red.) nebo masérek za 2000 dolarů měsíčně. Pokud souhlasily, po příletu do Česka musely podepsat směnku na 200 tisíc korun.

Pokud odmítly, podle policejní verze přišel vyzkoušený postup: výhrůžky deportací a povinností proplatit směnky. „Pracovní doba žen byla byla šest dnů v týdnu, a to ve směnném provozu na dvě směny 10 až 20 hodin a 20 až 5 hodin. Výplatu měly fixně stanovenu na 1200 korun denně,“ uvádí policejní obvinění.

Dům na pražské Letné, kde část Filipínek musela pracovat jako prostitutky. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedna z Filipínek nicméně policistům popsala, že z této sumy pravidelně o část přicházela kvůli nejrůznějším „prohřeškům“: například odmítnutí klienta, neuposlechnutí různých pokynů nebo nedodržení pracovní doby.

Zabavené peníze si pak její nadřízení – pasáci – údajně nechávali pro sebe. Rozhodovali prý také o tom, za kolik klienta uspokojí, nebo o tom, jaké bude nosit oblečení.

Z policejního usnesení vyplývá, že právě tímto útlakem na sebe skupina připoutala policejní pozornost: část žen se sice začala bouřit, z moci vládců privátu je však vysvobodili až Češi, s nimiž se seznámily.

Nevěstinec v Kamenické už neexistuje. Nikoho není možné zastihnout ani v prostorách agentury Atlas, patřící Pohanovi a Cabingan, poblíž pražského Malostranského náměstí. „Kancelář tu ještě mají, od března do ní ale nechodí,“ tvrdil reportérovi iROZHLAS.cz recepční budovy.

Nabídl Pohanovo telefonní číslo, které je ale vypnuté. Soud totiž muže i s jeho společnicí a dalším obviněným poslal za mříže. „Vazebně jsou aktuálně stíhány tři osoby. Jde o hlavní aktéry případu,“ potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

‚Pouze jim pomáhali‘

Jeden z Pohanových obhájců – Blend Raji – příběh popsaný policií odmítá. Jeho klient prý ženám pouze pomáhal. „Jestli říkáte vykořisťování tomu, že jim tady sehnal práci, potom to vykořisťování je. Ony dobrovolně věděly, co dělají. Věděly, že jdou do Česka. On navíc nikoho nezaměstnával, jen je přivezl na práci a pak je zaměstnávali jiní,“ namítá Raji.

„Hluchý“ je také telefon Pohanovy spolupracovnice Cabingan, server iROZHLAS.cz proto s žádostí o reakci oslovil jejího advokáta Jiřího Davida. Prostoru ovšem nevyužil: „Nezlobte se, mám mlčenlivost.“

Sami kriminalisté o průběhu nedávno zahájeného vyšetřování nechtějí příliš mluvit. Podle oficiálních informací spustili akci pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze. Část aktérů se policejnímu obvinění brání, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

„Obvinění svých práv na obhajobu aktivně využívají. Bylo mimo jiné podáno více stížností proti usnesení o zahájení trestního stíhání. O těchto stížnostech nebylo dosud rozhodnuto,“ přiblížil.

Proti argumentům stíhaných ale stojí tvrzení nejméně sedmi Filipínek, které s policií spolupracují. Informace od nich vyšetřovatelé navíc ověřovali odposlechy, skupinu také sledovali.

Spočítali, že jen v případě sedmi žen se obvinění loni a předloni obohatili o 660 tisíc korun. Během domovních prohlídek našli několik milionů korun v hotovosti a na účtech. Všech osm aktérů kriminalisté obvinili z obchodování s lidmi, za což jim hrozí až 12 let za mřížemi.