Spolupráce důstojníka protimafiánské centrály s Piráty je nepřípustná, říká policejní prezident

Policejní prezident Jan Švejdar považuje spolupráci podplukovníka Národní centrály proti organizovanému zločinu Jana Šmída s Piráty za nepřípustnou. Uvedl to ve čtvrtek na svém twitteru. Zákon o služebním poměru něco takového prý zakazuje. A pokud se prokáže, že kriminalista straně pomáhal, bude podle Švejdara propuštěn. Praha 16:03 16. května 2019

Policejní prezident Jan Švejdar upozornil, že jednání důstojníka protimafiánské centrály Jana Švejdara má řešit ředitel NCOZ Jiří Mazánek. Osobně jej ale prý považuje za zcela nepřípustné.

„Navíc zákon o služebním poměru působení policistů ve prospěch jakékoliv politické strany striktně zakazuje,“ uvedl policejní prezident.

„Pokud se věc prokáže, směřuje k propuštění policisty ze služebního poměru,“ dodal Švejdar.

Mazánek deníku Právo ve středu sdělil, že se věcí zabývá a že podle něj podobné angažmá není v pořádku.

Šmíd už pro server Seznam Zprávy řekl, že působení v politice ukončil a nebude se v ní dále angažovat.

„Ukončil jsem veškeré působení v politice, cokoliv, co by mohlo být vnímáno jako rozpor se služebním zákonem,“ uvedl Šmíd. „Nechci, aby bylo poškozováno dobré jméno a důvěra v nezávislost Policie České republiky,“ dodal.

Jednání policisty je v řízení ředitele NCOZ. Já osobně jej považuji za zcela nepřípustné, navíc zákon o služebním poměru působení policistů ve prospěch jakékoliv politické strany striktně zakazuje. Pokud se věc prokáže, směřuje k propuštění policisty ze služebního poměru.

Informaci o spolupráci mezi policistou a Piráty probere také na žádost poslanců ANO bezpečnostní výbor sněmovny, sdělil předseda výboru Radek Koten z SPD.

Bezpečnostní výbor se má na mimořádném jednání sejít v úterý 21. května. Poslanci budou debatovat o míře, do které se členové bezpečnostních sborů mohou angažovat v politice.

Členové ANO by na jednání chtěli pozvat ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, policejního prezidenta, Mazánka a případně ředitele či zástupce Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství.

Piráti si Šmída podle deníku Právo pozvali, aby jim pomáhal s legislativou.

Za tuto opoziční stranu byl také policista, zabývající se finanční kriminalitou, loni v říjnu zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva. Podle vedoucího pirátského týmu pro vnitro a bezpečnost Lukáše Koláříka Šmíd není stálým členem týmu, byl přizván jako host.

Kolářík upřesnil, že Piráti vyzvali Šmída k oponentuře odborné legislativy na základě jeho zkušeností z praxe.

„Příslušníci bezpečnostních sborů zcela běžně připomínkují legislativu i u jiných politických stran či v rámci státní správy, na rozdíl od Pirátů však tyto strany a pracoviště o jednáních nevedou veřejné zápisy,“ uvedl.

„Když oslovím policistu a zeptám se ho, co by chtěl ve své práci změnit a on mi odpoví a já to následně zohledním v legislativě, kterou chystám, jedná se také o činnost policisty ve prospěch strany? Je toto důvod pro jeho výpověď? Z mého pohledu nikoliv,“ doplnil Kolářík.

Návrh na svolání bezpečnostního výboru považuje za nešťastnou snahu o zviditelnění se před volbami do Evropského parlamentu.