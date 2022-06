Policie prověřuje dva české dobrovolníky, kteří se zapojili do bojů na Ukrajině. Podezřívá je z plenění

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřuje případ dvou českých dobrovolníků, kteří měli podle ukrajinského dobrovolnického praporu Karpatská Sič rabovat ve válečné zóně v okolí Kyjeva. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo několik zdrojů obeznámených s případem. Policie oba mladíky podezřívá z trestného činu plenění ve válečné zóně, za který hrozí až výjimečný trest. Původní zpráva Praha 5:00 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výcvik nových dobrovolníků praporu Karpatská Sič. Součástí jednotky byli i čeští dobrovolníci Filip s Danielem | Zdroj: Facebook - Dobrovolnický prapor Karpatská Sič

Dámské šperky a dětské ozdoby, dohromady až půl kila stříbra a zlata. To měli podle právničky dobrovolnického praporu ukrajinské armády Karpatská Sič Oleny Rozvadovské najít vojáci u českých dobrovolníků Filipa a Daniela (redakce zná celá jejich jména, pozn. red.). Oba byli součástí této jednotky, která bojovala během března a dubna s ruskou armádou v okolí Kyjeva. Právnička to řekla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

„Jednoho dne nám zavolali z kyjevské policie, že na nádraží zadrželi Daniela, který u sebe měl jedenáct granátů a roznětek k nim. Velitel naší jednotky jel na policii, kde ho vyzvedl. Zaručil se za něj, protože šlo o našeho spolubojovníka. Převezli jsme ho na základnu. Tam se nám ale sám přiznal, že spolu s Filipem a dalšími Čechy, po osvobození Irpině, když našli nějaké cenné věci, tak si je přivlastnili.“ Olena Rozvadovská (advokátka praporu Karpatská Sič)

Oběma dobrovolníkům se nakonec podařilo dostat zpátky do Česka. Ukrajinská policie je podle dobrovolníka Filipa propustila bez obvinění. Celou věcí se ale nadále zabývá česká policie. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů obeznámených s případem.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) případ obou dobrovolníků prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu plenění v prostoru válečných operací.

V případě, že by se policii a státnímu zástupci podařilo u soudu prokázat oběma dobrovolníkům vinu, hrozilo by jim osm až dvacet let vězení nebo až výjimečný trest.

Rabování?

O případu údajného rabování v okolí ukrajinského hlavního města poprvé informoval server Seznam Zprávy. Podle serveru měl případ nahlásit přímo dobrovolnický prapor Karpatská Sič.

Že by dobrovolníci na Ukrajině skutečně rabovali, ale podle právničky Rozvadovské vedení praporu dlouhou dobu nevědělo. Jak Rozvadovská vysvětlila, prapor existuje od roku 2014 a do té doby se tam s podobným incidentem nesetkali. Neměli proto důvod k nedůvěře k vlastním bojovníkům.

„Ale jednoho dne nám zavolali z kyjevské policie, že na nádraží zadrželi Daniela, který u sebe měl jedenáct granátů a roznětek k nim. Velitel naší jednotky jel na policii, kde ho vyzvedl. Zaručil se za něj, protože šlo o našeho spolubojovníka. Převezli jsme ho na základnu. Tam se nám ale sám přiznal, že spolu s Filipem a dalšími Čechy, po osvobození Irpině, když našli nějaké cenné věci, tak si je přivlastnili,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Rozvadovská s tím, že šlo o dámské šperky a dětské ozdoby, které prokazatelně nemohly být jejich.

Daniel byl ale jediný, kdo se měl podle Rozvadovské k činu přiznat. Server iROZHLAS.cz ho několikrát žádal o vyjádření. Do vydání článku ale na rozhovor nepřistoupil.

Že si některé věci opravdu z válečné zóny vzal, připustil například v dalším videu pro Seznam Zprávy. O granátech, které u něj měla na kyjevském nádraží policie podle advokátky objevit, ale nemluvil.

„Našli u mě nějaký věci, jako byla vojenská čepice, prostě skončila mezi těmi věcmi, které jsem si bral. A nějaký blbosti, co tam byly doházený, maličkosti, co ani nemají hodnotu. Nějaké špendlíčky třeba do vesty…“ vysvětloval ve videu s tím, že jej vojáci několikrát zbili a poté ho drželi ve sklepě indické ambasády v Kyjevě.

Filip měl naopak vinu podle Rozvadovské i po zadržení odmítat, a to i před ukrajinskou policií, které prapor oba dobrovolníky předal. Že je nevinný, pak Filip opakoval i při setkání s reportéry serveru iROZHLAS.cz.

Odmítl, že by někde s Danielem rabovali. Podle svých slov se pouze „dovybavovali“ v místě konfliktu na základě rozkazu velitele. A to třeba různými druhy oblečení nebo obuví, protože v bojové zóně podle něj příliš nefungovalo zásobování.

Bití a stříbrné plaketky

„Dovedli mě do pokoje, srazili mě na kolena, vysypali mi bágl. Byly tam osobní věci, jako třeba vařič a podobně. Ale vytáhli pak plaketu se stříbrnými destičkami, kterou jsem tam měl, dýchací masku ze zničeného Antonova (druh letadla, pozn. red.) z Hostomelu a další věci... A ptali se mě, kde jsem to vzal,“ popsal dobrovolník Filip chvíli, kdy si pro něj přišli ukrajinští vojáci.

‚Kdo jiný by měl jít?‘ Dobrovolníci míří bojovat na Ukrajinu, volání prezidenta Zelenského vyslyšeli i Češi Číst článek

Postupně při výslechu, při kterém ho měli vojáci také bít, podle svých slov přiznal, kde k věcem přišel. Jak nakonec Filip připustil, zmíněné stříbrné destičky našel v Irpini. Jako důvod, proč je vzal, serveru iROZHLAS.cz vysvětlil, že šlo o běžný postup.

„Když jsme měli podezření na ruský štáb – byl tam třeba nějaký trezor, skříň, cokoliv... – tak to všechno vytáhnete ven, abyste si to ‚pročísli‘. Bylo tam stříbro, nějaké papíry, citlivé informace, zbraně. Všechno jsme vzali na štáb, nafotilo se to a zaevidovalo,“ řekl s tím, že mu velitel praporu měl na štábu říct, že si stříbro může nechat.

Podle jeho slov bylo „obohacování se“ podobnými věcmi v jednotce navíc běžnou praxí. Proto mu rozhodnutí ani nepřišlo zvláštní. „Splnil jsem svou povinnost, že jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí pouze zpravodajské informace, že zbytek je nezajímá,“ doplnil Filip s poznámkou, že u něj měli vojáci najít ještě „staré žluté brýle ze šedesátek“, které měl najít v hořícím žigulíku.

Propuštění

Jak popsal, vojáci z praporu Karpatská Sič ho nakonec společně s Danielem předali ukrajinské policii v Ševčenkovském obvodě, a to s úplně jinými věcmi, než jaké u nich vojáci opravdu měli najít. Důvod vysvětlit neuměl, pouze řekl, že ho okradli – a to třeba i o pas. Že Filip skutečně na Ukrajině dostal dočasný nový pas, potvrdil serveru iROZHLAS.cz zdroj z diplomacie.

Policisté se pak k dobrovolníkům už chovali podle Filipa korektně. Provedli výslech, dali oběma najíst a napít. Po podpisu dokumentů, které měly podle Filipa dokládat, že jim ukrajinská policie nijak neublížila, oba propustili.

Server iROZHLAS.cz policii obvodu, kde měli oba dobrovolníky vyslýchat, kontaktoval. Její mluvčí Anna Zubrevová se ale k případu odmítla vyjádřit a odkázala po několikadenní urgenci na ukrajinskou civilní kontrarozvědku SBU. Ta se totiž podle mluvčí případem také zabývala. Kontrarozvědka ale na zaslanou žádost o vyjádření nereagovala.