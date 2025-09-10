NCOZ zadržela v Plzeňském kraji a Praze devět lidí. Jsou podezřelí z podvodu s veřejnými zakázkami
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek a zadrželi devět lidí. Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském regionu.
Detektivové NCOZ v úterý zasahovali také na plzeňském krajském úřadě. Potvrdili to mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová.
Detektivové z NCOZ zasahují na Krajském úřadě v Plzni. Předmětem je společnost Kulturní centrum
Frintová rovněž potvrdila, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje, s. r. o. (KCPK).
Policie také zadržela bývalého starostu Domažlic Miroslava Macha, který je jednatelem KCPK. KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.