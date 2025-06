NCOZ zasahuje kvůli ovlivňování zakázek v Plzeňském, Ústeckém a Karlovarském kraji

Chceme do 14 dnů vědět, jak se kauza s bitcoiny odehrála. ODS to musí vysvětlit všem, volá Farský

„Těch otazníků je v tom jednání hrozně moc. A my chceme, aby to nebylo vysvětleno nám, ale veřejnosti,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus europoslanec a místopředseda STAN Jan Farský.