Nebezpečných hraček přibývá, u kontrolorů jich neprošly tři čtvrtiny

„V prvním čtvrtletí letošního roku, podle údajů České obchodní inspekce, se míra pochybení dostala na 75 procent. Pro srovnání, loni nevyhověla zákonům víc než každá druhá hračka. A víc zřejmě bude letos i nebezpečných hraček, které inspekce nahlásila do celoevropského systému rychlého varování RAPEX,“ říká mluvčí inspekce, Jiří Fröhlich.

„Pokud bychom srovnávali výrobky, které byly nahlášeny do RAPEXu, tedy do mezinárodního systému včasného varování před nebezpečnými výrobky, tak za celý loňský rok to bylo 12 hraček a letos za první tři měsíce roku už to bylo 7 hraček. Zatím vše nasvědčuje tomu, že ta letošní čísla budou tedy vyšší,“ uvádí dále Fröhlich.

Nebezpečné výrobky

Nebezpečné hračky ale může do RAPEXu zařadit i Státní zdravotní ústav. Dohromady tak tyto úřady loni nahlásily 24 výrobků. Česko podle mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu, Štěpánky Filipové, do tohoto systému přispívá nejčastěji - alespoň co se týká dětských hraček.

Inspekce stahuje z trhu závadnou svítilnu. Při jejím použití hrozí vážný úraz elektrickým proudem Číst článek

„Hračky jsou minimálně za ČR skutečně nejčastěji hlášené nebezpečné výrobky v RAPEXU. Největší počet případů se týkal plastových hraček. Šlo například o plastové panenky nebo nafukovací plastové hračky. Tyto hračky představovaly chemické riziko, obsahovaly totiž nebezpečné ftaláty,“ říká Filipová.

Za letošní rok nahlásilo Česko do RAPEXU od ledna do července 66 hraček. Letošní rok tak zřejmě předčí rok 2015, kdy ČR do celoevropského systému rychlého varování nahlásila 70 nebezpečných hraček pro děti.

Chemické látky či malé části

Hračky nevyhovující předpisům jsou nebezpečné například tím, že obsahují nadlimitní množství některých chemických látek, či jsou jejich součástí malé částečky, které děti při hraní mohou vdechnout nebo spolknout. Dále jim chybí průvodní informace, jako je třeba návod nebo instrukce. Některým hračkám ale chybí třeba i povinné označení CE - tedy značka, kterou mají na sobě výrobky, které splňují vše, co mají.

Jak poznat nebezpečnou hračku

Nebezpečnou hračku je možné poznat už v hračkářství. Podle rad České obchodní inspekce by neměla být příliš cítit - velký pach totiž může prozradit vysoký obsah některých chemických látek. Hračky by navíc měly být i odolné, tak aby se z nich nemohly oddělit malé součástky, neměly by mít ani ostré hrany. Mnohé může napovědět třeba ale i země původu. Nejvíc nebezpečných hraček pochází z Číny. Problematické je ale třeba i Polsko.