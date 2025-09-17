‚Nebezpečné pro auta i cyklisty.‘ Dačice opravují Palackého náměstí poškozené od těžké techniky
Stavaři opravují Palackého náměstí v Dačicích. Špatný stav vozovky byl nebezpečný pro řidiče i cyklisty. Město ve spolupráci s Jihočeským krajem se proto rozhodlo pro kompletní rekonstrukci silnice, a to jak ve směru na Telč, tak na Jindřichův Hradec.
„Není to žádná výhra, když jedete a skočíte do rigolů. Byly tam vyjeté koleje od těžké nákladní dopravy, které jsou samozřejmě nejen nehezké, ale i z dopravního hlediska velmi nebezpečné, ať už se jedná třeba o automobilovou dopravu nebo třeba o cyklisty,“ popisuje vedoucí odboru investic dačického městského úřadu Martin Šťastný. Má to podle něj negativní vliv třeba i na zimní údržbu.
Pohodlnější a bezpečnější cestu přes Palackého náměstí v Dačicích budou moct využívat řidiči i cyklisti
Na stav silnice si stěžují i řidiči. „Je to potřeba, protože to bylo rozsypané od těch těžkých nákladů, to bylo hrozné. To se nedalo jet,“ stěžuje si pan Miroslav.
„Ten provoz byl velmi nepříjemný, tak se opravuje celý kufr – to znamená ta část pod vozovkou – tam probíhá kompletní obnova a výměna jednotlivých vrstev s tím, že nakonec to bude zadlážděno tak, jak to bylo původně. Výraz náměstí tedy zůstane stejný,“ vysvětluje Šťastný.
Přes Palackého náměstí v Dačicích denně projíždějí řady aut i kamionů. Při opravě silnice je proto důležité nové podloží.
Beton místo hlíny
„Předtím tam bylo měkké podloží, byla pod tím hlína a teď je tam beton, takže padne jenom pět čísel drtě a bude to držet,“ ukazuje Jaroslav, který na stavbě pracuje.
V první etapě stavaři opravili silnici ve spodní části náměstí směrem na Telč, poté se přesunou na cestu vedoucí směrem k Jindřichovu Hradci, tam by měli práce dokončit do listopadu.
„Na první etapu bude navazovat etapa druhá, což je úsek od křižovatky směrem do kopce na Jindřichův Hradec, ta má délku 90 metrů a oprava bude víceméně probíhat úplně stejně – to znamená všechny konstrukční vrstvy pod tím finálním povrchem,“ popisuje dál Šťastný.
Na financování se podílí město i Jihočeský kraj. „Jihočeský kraj se podílí na této investici a jsou tím myšleny obě dvě etapy. Částku 5,4 milionu korun včetně daně a město Dačice pak vyčlenilo ze svého rozpočtu 1,6 milionu korun včetně DPH, takže obě etapy stojí dohromady 7 milionů korun včetně DPH,“ dodává Martin Šťastný.
Dopravní zátěž na hlavním dačickém náměstí by v budoucnu měl vyřešit obchvat v severní části města.