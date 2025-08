Nebojte se jít si za tím, co vás baví. Odvaha a odhodlání jsou silné nástroje, říká středoškolák

Se svým výzkumem na téma kvantových počítačů, který publikoval i Československý časopis pro fyziku, se zúčastnil několika soutěží, v nichž obsadil přední příčky. Kromě astronomie a fyziky ale Matěje Šicnera naplňuje i popularizace vědy. Patří tak například mezi hlavní organizátory projektu Zvaž vědu! „Když člověka něco skutečně baví, chce se v tom přirozeně rozvíjet a posouvat,“ říká finalista soutěže Středoškolák roku 2025. Rozhovor Praha 14:23 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finalista soutěže Středoškolák roku Matěj Šicner | Zdroj: Středoškolák roku

Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi 25 nejlepších středoškoláků v Česku?

Hlavně mi to otevřelo oči – kolik je v Česku aktivních středoškoláků, kteří už teď dělají velké věci. Pomáhají lidem, pracují na vlastních projektech, zajímají se o dění kolem sebe. Taková komunita je dost inspirativním místem, protože každý vás tam má co naučit. A samotné umístění v TOP25 je pro mě již jen potvrzením, že na to jdu dobře.

Věnuje se neurovědě, absolvovala kurz na Oxfordu. ‚Dělejte, co vás baví,‘ říká nadaná středoškolačka Číst článek

Jak jste se dostal k tomu, co děláte?

Na začátku stojí vždycky nějaký zájem o dané téma nebo oblast. To je vždycky tou první jiskrou, ať už se jedná o cokoliv – od odborných témat přes sportovní soutěže po dobrovolnictví. Když člověka něco skutečně baví, chce se v tom také přirozeně rozvíjet a posouvat a to mu dává příležitost posouvat své aktivity stále na vyšší úroveň.

Proč jste se rozhodl dělat „něco navíc“ ke studiu – různé projekty, soutěže?

Když má daný projekt dlouhodobý cíl, tak je mu člověk ochotný věnovat i více času a posouvat jej dál. Mé současné aktivity jsou tak pro mě nejen koníčky, ale i investicí do budoucna.

Místo toho, abych potom jednoho dne musel něco dohánět na úkor cenného času třeba s rodinou, můžu se tomu věnovat už teď na střední, aniž bych o něco přicházel.

Čemu byste se chtěl věnovat v budoucnu? Chcete setrvat stále v oblasti vědy a výzkumu?

Věda mě přitahuje už delší dobu. Sám jsem si ale vyzkoušel, že výzkum často není jen o jednom oboru – projekty vás zavedou i do úplně jiných oblastí. I když jsem většinu gymplu věnoval fyzice, dnes mě nejvíc táhne bioinformatika – spojení biologie a informatiky. Tyhle mezioborové disciplíny jsou dnes hodně aktuální.

Soutěž Středoškolák roku Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.

Čeho byste chtěl v životě dosáhnout? Jaké jsou vaše ambice?

Chtěl bych také sbírat zkušenosti v zahraničí – studovat v Evropě, zapojit se do mezinárodních týmů. Ale v budoucnu bych se rád vrátil a pomáhal českým studentům, stejně jako teď někdo pomáhá mně. Vidím jako důležité mít nějaký cíl, za kterým člověk jde.

Jak se člověk posouvá dál, otvírají se mu nové možnosti, se kterými je potřeba posouvat i svůj cíl. Jinak by člověk usnul na vavřínech a ztratil důvod neustále překonávat sám sebe.

Co byste chtěl vzkázat ostatním mladým lidem?

Nebojte se jít si za tím, co vás baví. Odvaha a odhodlání jsou silné nástroje. Nebojte se selhání – jakkoliv obtížný úkol lze překonat, když to člověk nevzdá ještě dřív, než začne. A hlavně – nebojte se říct si o pomoc. Nikdo na to není sám.

Finalista soutěže Středoškolák roku Matěj Šicner | Zdroj: Středoškolák roku