Nebyla to libovůle vlády, píše Ústavní soud státnímu tajemníkovi, který pykal za podvod s prověrkou
Odvolaný státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta vyčerpal všechny možnosti, jak se proti ztrátě funkce bránit. Narazil ve všech patrech justice. Naposledy ho první týden v září odmítl Ústavní soud. Redakce se nyní seznámila s odůvodněním, jehož obsah nebyl dosud známý. Tribunál nepřijal Sixtovo tvrzení, že vláda vůči němu jednala svévolně. Bývalý tajemník mezitím nastoupil do známé advokátní kanceláře.
V březnu 2022 si pro nejvyššího úředníka resortu zemědělství Jana Sixtu došli policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Prověřovali ho kvůli podezření, že se podílel na možné korupci při rozdělování zakázek v éře bývalého šéfa resortu Miroslava Tomana (tehdy za ČSSD).
Kvůli zásahu policie začal konat Národní bezpečnostní úřad, rozjel řízení o odebrání Sixtovy prověrky na stupeň „tajné“. Bez ní by nemohl pokračovat ve funkci. Za zády tehdejšího ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) si proto zařídil, aby mu stačilo osvědčení na nejnižší stupeň. Ministr na to však přišel a nechal ho za to vládou odvolat.
Sixta chtěl místo zpátky, na vládu Petra Fialy (ODS, ve volbách kandiduje za Spolu) podal žalobu. Jak Městský soud v Praze tak i Nejvyšší správní soud ale jeho argumentům nepřisvědčily. Bývalý státní tajemník dostal spor až před Ústavní soud, ten ale jeho stížnost první týden v září odmítl. Redakce nyní jako první popisuje odůvodnění verdiktu.
Odvolání podle zákona
„O tom, že vláda touto zákonnou pravomocí ve vztahu k funkci státního tajemníka disponovala, není pochyb. Ministr i vláda postupovali zákonem stanoveným způsobem a jejich rozhodnutí nevykazovala znaky libovůle,“ uvedl k odvolání Sixty Ústavní soud. Ministr i kabinet podle tribunálu postupovali procesně správně a na základě věcných důvodů.
Kauza skončila u soudu
Vyšetřování korupce na ministerstvu zemědělství vedlo k obžalobě tehdejšího šéfa IT odboru Olega Blaška, který měl za vstřícnost vůči firmě Oracle při rozdělování zakázek převzít úplatek 250 tisíc korun. Peníze mu měl dát obchodní zástupce firmy Richard Novotný, který se k činu přiznal. Na základě dohody o vině a trestu dostal peněžitý trest. Blaško vinu odmítá. Původně podezřelý exministr Toman nakonec obviněn nebyl.
Ústavní soud tím rozbil Sixtovu obhajobu, že jeho odstavení mělo politické pozadí. Kabinet prý vedla snaha se zbavit státního tajemníka, který obsadil post už za předchozí vlády Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve volbách). Tím Fialova vláda údajně nedostála principu depolitizace státní správy, kterou garantuje služební zákon.
Protiústavní z pohledu Sixty bylo i to, že ho kabinet zbavil postu „jen“ kvůli porušení předpisů. Když proti němu nakonec ani nebylo zahájeno trestní stíhání. Podle tribunálu však Sixtovo provinění, podvodná změna přístupu k utajovaným informacím, odpovídá závažnému porušení kázně. A služební zákon jako trest vyhazov umožňuje.
„Správní soudy, a potažmo ani Ústavní soud, neshledaly, že by tato skutková podstata jako důvod pro odvolání stěžovatele z funkce státního tajemníka neměla oporu ve spisu nebo s ním dokonce byla v rozporu,“ uvedl Ústavní soud, který rozhodoval v plénu a pod jehož rozhodnutím je podepsaný předseda celého tribunálu Josef Baxa.
Za zády ministra i ředitele bezpečnosti
Sixta požádal šéfa státní správy, nejvyššího státního tajemníka, o změnu přístupu k utajovaným informacím v květnu 2022. Bylo to měsíc poté, co se dozvěděl, že Národní bezpečnostní úřad je připravený mu prověrku na stupeň „tajné“ sebrat. U hlavy státního aparátu si nezákonně zařídil, aby mohl ve funkci pokračovat s osvědčením na nejnižší úrovni „vyhrazené“.
„V uvedeném jednání ministr zemědělství shledal jednak narušení důstojnosti funkce žalobce jako státního tajemníka, jednak ohrožení důvěry v jeho nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování. S těmito závěry stran jednání žalobce se soud ztotožnil,“ stojí v rozsudku Městského soudu v Praze.
Bývalý první muž úředníků resortu zemědělství takto jednal nejen za zády ministra, ale neřekl o tom ani bezpečnostnímu řediteli ministerstva. A jak k tomu podotkl Nejvyšší správní soud, kam se Sixta obrátil kasační stížností, něco takového si nesměl dovolit. Tím spíš, když ve své pozici měl jít příkladem v dodržování předpisů.
„Nebyl oprávněn bez projednání s těmito odpovědnými osobami navrhovat změnu stupně utajení na jakémkoliv služebním místě a tedy vědomě postupoval v rozporu se zákonem i s ustálenou praxí, se kterou byl seznámen,“ uvedl v rozsudku Nejvyšší správní soud, přičemž na tuto pasáž ve svém čerstvém rozhodnutí odkazuje i Ústavní soud.
Práce ve známé advokátní kanceláři
Vláda rozhodla o Sixtově odvolání 20. července 2022, o osm dní později pak přišel o veškerou agendu na ministerstvu. Tehdejší nejvyšší státní tajemník Petr Hůrka ho postavil mimo službu. „Jeho služební poměr následně skončil ke dni 12. března 2023,“ sdělil redakci mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Jak redakce zjistila, Sixta působí jako koncipient v advokátní kanceláři jednoho z nejuznávanějších trestních právníků v zemi Tomáše Gřivny. Znají se ze studií práv. „Jako právník a legislativec má zkušenosti s legislativním procesem především v oblasti veřejných zakázek, implementace práva EU, hospodářské soutěže, stavebního práva a veřejných financí,“ uvádí kancelář.
Stanovisko Sixty k nyní definitivně uzavřenému sporu o jeho odvolání se redakci nepodařilo získat. Spojila se sice s jeho advokátem Jiřím Kaňkou, ten ale zůstal nanejvýš zdrženlivý. „Hovořil jsem s klientem, ten mne však nezprostil povinnosti mlčenlivosti. Bohužel vám tak nemohu poskytnout jakékoli informace,“ sdělil redakci.