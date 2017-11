'To nebyla Modlitba pro Martu, ale řev.' Zeman schválil zákrok policie v Lipníku nad Bečvou

Prezident republiky Miloš Zeman v pátek na tiskové konferenci v Jeseníku během návštěvy Olomouckého kraje mimo jiné uvedl, že případné předčasné volby považuje za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout. Dále prezident na dotaz novinářů schválil zákrok policie v Lipníku nad Bečvou, kde při jeho mítinku zadrželi zvukaře pouštějícího Modlitbu pro Martu. Jeseník 15:54 10. 11. 2017 (Aktualizováno: 17:10 10. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman vystoupil 10. listopadu v Jeseníku na tiskové konferenci na závěr své třídenní návštěvy Olomouckého kraje. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Bohužel musím s lítostí konstatovat, že usuzujete podle zpráv rodiny Hradílkových, která si stěžuje na to, že byla perzekuována. Chtěl bych poděkovat policii za jejich zásah. Pokládám jej za naprosto adekvátní podle zákona shromažďovacího, neboť řádně povolené shromáždění nemá právo nikdo rušit,“ uvedl Zeman.

„To nebyla Modlitba pro Martu, to byl řev. Jestli policie tento řev přerušila, tak je třeba jí za to poděkovat. Bylo tam 1000 lidí, kteří nechtěli pana Hradílka poslouchat. Občané Lipníku ho i vypískali,“ dodal Zeman na tiskové konferenci.

Zemana čekal v Lipníku protest, Modlitba pro Martu i disident Hradílek. Zasahovala policie Číst článek

Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných (SONS) považuje zásah policie v Lipníku za nepřiměřený, protiprávní a narušující ústavní pořádek. "Okolnost, že se tak stalo před očima představitelů veřejné moci, včetně prezidenta republiky, kterým Ústava ukládá povinnost práva občanů chránit a uvádět je v život, je varovná. Tendence ke zneužívání represivních složek k politickým cílům by znamenala přímé ohrožení ústavního pořádku," sdělilo v pátek vedení SONS. Okolnosti zásahu by podle SONS měly prošetřit orgány činné v trestním řízení.

SONS míní, že „domnělé policejní podezření“ ze spáchání přestupku skupinou Zemanových odpůrců je záminkou, která nemá oporu v zákoně a odporuje mezinárodním smlouvám. Zákon podle SONS nechápe veřejné shromáždění jako nerušenou politickou produkci, ale přepokládá výměnu názorů a vyjádření stanovisek. „Přehrání kultovní skladby Modlitba pro Martu před zahájením projevu prezidenta je legálním a dovoleným vyjádřením názoru,“ tvrdí SONS.

Záznam živého přenosu tiskové konference ze stránek tiskového odboru prezidenta.

Dokud bude Zeman prezidentem

„Prohlásil jsem, že dokud budu prezidentem, žádné předčasné volby nebudou, třebaže mi to Ústava v případě neúspěšného třetího pokusu (o sestavení vlády) umožňuje,“ řekl v pátek Zeman. Pevně doufá, že se předčasným volbám ve spolupráci s Babišem podaří zabránit. Považoval by je za projev neschopnosti stran se domluvit a urážku voličů.

Hlava státu věří, že se předčasným volbám, které by hrozily při nemožnosti sestavení vlády, podaří předejít. Zeman také oznámil, že Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, jež volby vyhrálo, jmenuje premiérem hned po demisi současného předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Zeman minulý týden v televizi Barrandov naznačil, že kabinet hnutí ANO by mohl vládnout, přestože by ve sněmovně nezískal důvěru. Sklidil za to kritiku politických stran. Rovněž Babiš, kterého Zeman koncem října pověřil jednáním o sestavení vlády, řekl, že si nedokáže představit, aby vláda bez důvěry fungovala čtyři roky. Babiš nyní se zástupci ostatních sněmovních stran jedná o sestavení koaliční vlády, zatím bezvýsledně.

Zeman dodal, že se lidí v Olomouckém kraji ptal, zda by předčasné volby uvítali. „Asi tak 99 procent se vyjádřilo proti, což mě samozřejmě posílilo v mém odhodlání předčasným volbám zabránit,“ uvedl. Zda bude možné sestavit koalici „ochotných“, bude prý schopen posoudit, až když příští týden uzavře své schůzky se zástupci stran zvolených do sněmovny.

Prověřte zásah v Lipníku nad Bečvou, žádá Chovanec. Už to řešíme, vzkázalo Policejní prezidium Číst článek

Obstrukce na několik dnů

Zeman s odkazem na šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska poznamenal, že „klaun jménem Kalousek“ se chystá provést při ustavující schůzi „své číslo“, které se jmenuje obstrukce. Odhadl, že obstrukce mohou trvat několik dnů. Předpokládá, že ustavující schůze by mohla trvat čtyři dny, během nichž bude v Rusku. Poté přijme demisi stávající vlády a okamžitě jmenuje Babiše premiérem. Kalousek navrhoval zablokovat Babišův nástup tím, že by strany neumožnily zvolení předsedy nové sněmovny. To by znamenalo, že dosluhující vláda nemá komu podat svou demisi.

Předvolební kampaň

Miloš Zeman také odpověděl na otázku novinářů a zopakoval, že nepovede žádnou předvolební kampaň, bude pouze pokračovat v hájení zájmů občanů České republiky. „Chci také chránit ekonomické zájmy Česka,“ dodal.

„Nepovedu žádnou předvolební kampaň. Chci pokračovat v hájení práv občanů, jako to dělám celou dobu. A také chci chránit ekonomické zájmy ČR. Opravdová kampaň by byla, pokud bych řekl, co budu dělat další volební období.“ — MZ — Lukáš Řezník (@rezniklukas) 10 November 2017