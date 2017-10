Nečesaný neuspěl u komise pro kontrolu GIBS. Nevyzvedl jste si poštu, vytkla mu naopak

Manipulace ani ovlivňování svědků se nepotvrdilo. A případná drobná pochybení byla vyřešena kázeňsky. To jsou závěry, které od poslanecké komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů obdržel Luděk Nečesaný. Stěžoval si na údajné přehmaty v případu svého syna Lukáše, obžalovaného z pokusu o vraždu kadeřnice. Poslanecká komise mu naopak vytkla, že si v jednom případě nepřevzal poštu. Praha 5:59 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Nečesaný opět stojí před soudem. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jsem si jistá, že útočil Lukáš Nečesaný, zopakovala u soudu napadená kadeřnice Číst článek

„Kompetence komise jsou při prošetřování a posuzování podání velmi omezené,“ stojí v závěru třístránkového dopisu, kterým sněmovní komise vyřídila Nečesaného podnět.

Ten chtěl, aby poslanci prověřili postup generální inspekce v případu jeho syna Lukáše, obviněného pro pokus o vraždu kadeřnice. Inspekce se totiž podle jeho slov řádně nevypořádala s trestními oznámeními, které podal pro údajnou manipulaci s důkazy a ovlivňování svědků.

Jak pro server iROZHLAS.cz potvrdil předseda komise Václav Klučka (ČSSD), poslanci mohou vycházet pouze z písemných stanovisek, která jim inspekce poskytne. A tuto odpověď pak Nečesanému poskytli.

Obviněný ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

„Komise není oprávněna kontrolovat a ani jakkoli zasahovat do postupů nebo činností ve věcech, které jsou vedeny dle trestního řádu,“ vzkázala konečně komise.

Nečesaný ji pak pro server iROZHLAS.cz označil za „bezzubou“ instituci. „Zklamali mě na plné čáře, protože kdo jiný než příslušníci policie by měli dodržovat zákony a nastavené postupy, aby jejich práce byla věrohodná,“ uvedl.

Kupička vlasů

Nečesaný si u sněmovní Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů stěžoval letos v květnu. Podle něj došlo v případu jeho syna Lukáše k několika možným trestným činům.

Například tvrdil, že detektivové „závažně manipulovali“ s důkazy, když na místě činu – tedy v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku - zaprotokolovali „kupičku vlasů“. Podle Nečesaného ale až při třetím ohledání místa činu.

„Hrubou manipulací s důkazní situací je vznik kupičky vlasů o rozměrech 36x16x6 cm, která je nalezena až při 3. ohledání místa činu.“ z podnětu Luďka Nečesaného

Poslanci pak Nečesanému na základě informací od inspekce pouze zopakovali, že se tímto podnětem už dříve zabýval odbor kontroly. Spáchání trestného činu ale nezjistil.

Podobné odpovědi se Nečesanému dostalo i na údajné ovlivňování svědků. Pár dní před hlavním líčením navštívil poškozenou kadeřnici jeden z vyšetřovatelů. Podle Nečesaného se policie snažila poškozenou kadeřnici ovlivnit.

„Předmětem návštěvy bylo projednání podmínek krátkodobé ochrany, která jí byla v té době poskytována. Sama poškozená ve svém výslechu uvádí, že se policistů dotazovala, že v televizi poznala pana Nečesaného ml. a zda tyto nové informace může uvést u soudu u hlavního líčení,“ odmítla inspekce Nečesaného obvinění.

A znova zopakovala: po prošetření nebyl zjištěn trestný čin. Případem se měli nicméně ještě zabývat policistovi nadřízení.

„Ve výslechu dále (poškozená) uvádí, že ze strany policistů nedošlo k jejímu žádnému navádění ke křivé svědecké výpovědi,“ stojí ještě ve vysvětlení inspekce.

„MUDr. Luděk Nečesaný byl o způsobu ukončení šetření vyrozuměn, avšak vyrozumění si nepřevzal,“ vytkla mu komise. Sám Nečesaný to nechtěl komentovat, jde podle něj o alibismus.

„Poslali to doporučeně, a pokud jste na dovolené a vrátíte se po zhruba čtrnácti dnech, tak už to na poště není. Stačilo by to poslat znovu,“ uvedl s tím, že sdělení komise využije při znovu projednávání případu svého syna.

Krajský soud v Hradci Králové začal letos znovu projednávat kauzu Lukáše Nečesaného. Ten byl v lednu 2014 uznán vinným a hradecký soud ho poslal do vězení na 16 let. Vrchní soud v Praze ale rozhodnutí zrušil. Po novém projednání mu soud opět uložil trest 16 let, vrchní soud pak verdikt snížil o tři roky. V květnu 2015 zrušil rozsudky Nejvyšší soud, díky jeho rozhodnutí se tehdy Nečesaný dostal na svobodu. Loni v dubnu dostal Nečesaný trest třináct let vězení. Ačkoli odvolací soud rozsudek potvrdil, Nejvyšší soud pak Nečesanému trest opět přerušil. Nečesaný od počátku vinu odmítá. Přiznal, že v kadeřnictví krátce před útokem byl. Když ho žena odmítla ostříhat, ihned prý odešel domů.