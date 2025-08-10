Nechápu, jak může zoo fungovat léta bez povolení. Prostě liknavost státní správy, říká starosta Zvole
Zoopark ve Zvoli, ze kterého utekl lev, zaútočil na člověka a policie zvíře zastřelila, funguje tři roky bez povolení veterinární správy. Řekl to její mluvčí Petr Vorlíček. Spolumajitel parku Tomáš Macháč se k incidentu ani k fungování zoo nevyjádřil. Zařízení nemělo ani stavební povolení na výběhy, dodává nezávislý starosta obce Zvole Miroslav Stoklasa. „Zoopark funguje dál v šedé zóně hlavně proto, že zvířata není kam dát,“ řekl Radiožurnálu.
Usilovali jste od roku 2019, kdy přišel park o licenci, o jeho zavření?
Jistě. Usilovali jsme o to asi další tři roky po tom, co tam utekla puma, ale zcela bezvýsledně. A i když byli vydané rozhodnutí o odstranění staveb, které tam byly a byly to černé stavby, tak to státní správa zkrátka nedotáhla.
Byl problém jen v nelegálních stavbách nebo i v samotném vlastnění divokých zvířat?
Obojí. Všechny kotce byly postavené v rozporu se stavebním zákonem, ten člověk neměl žádnou licenci k provozování toho zařízení.
Jak je tedy možné, že šest let fungují v naprostém ilegálním prostředí?
Mě by to taky zajímalo, nedovedu si to vysvětlit, prostě liknavost státní správy. Ona si sama nevěděla rady, co s tím, protože by musela odebrat ta zvířata a stát nemá žádnou možnost je někam umístit, nemá žádné svoje zařízení, kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat.
Takže to tak jako všechno pomalu vyšumělo. Já už jsem v roce 2018 říkal, že není otázka, zda utečou další zvířata, já jsem říkal, kdy utečou, že je otázka. A to se bohužel stalo včera.
Mluvíte o státní správě, o koho přesně jde?
Těch orgánů je spoustu. Stavební úřad, který měl dotáhnout odstranění těch staveb. Na druhou stranu musím říct, že Stavební úřad v Jesenici opravdu nemá žádné prostředky na to, aby ta zvířata nějakým způsobem zajistil, aby mohl odstranit ty stavby. Nedovedu si představit nešťastnou úřednici, která tam přijede odstraňovat stavby a vypustí zvířata do lesa, to prostě nejde.
Pak asi Státní veterinární správa, která má dohlížet na to, jakým způsobem se zvířata chovají. Tenkrát na to i stát reagoval nějakou změnou zákona a byly zakázané tyto chovy zřizovat a rozmnožovat ta zvířata. Mělo dojít k tomu, že zvířata jenom dožijí. Cirkusy tím byly nějakým způsobem postiženy, že už nesměly množit zvířata a nesměly pořizovat nová, takže nějaká legislativní změna nastala, ale žádné okamžité řešení se neukázalo.
Šedá zóna
Takže je to v podstatě šedá zóna tím, že nevybírají vstupné?
Určitě ano. Já jsem tam pravidelně chodil ještě s jedním médiem, které si to nenechalo úplně ujít a chodilo tam dalších pět let. Každé jaro tam přišli a přišli se zeptat, jak to je. On jim pokaždé říkal – už to mám vyřešené, v dubnu se stěhujeme. Takhle to bylo vždycky.
Majitel říkal – teď kupujeme pozemek, všechno bude v pořádku, bude to v souladu s legislativou, všechno bude tak, jak má být. Tohle jsme slýchali dalších pět let od roku 2018 a pak už se nic nedělo zásadního. On si to tam dál provozoval a prováděl lidi, pouštěli tam, vybíral za to dobrovolné vstupné a státní správu to přestalo zajímat. Neuměla to řešit.
A když jste naposledy provozovatele konfrontoval, co vám řekl?
Já ho víceméně občas potkávám tady a vždycky se pozdravíme a bavíme se, že se nemáme moc rádi. Poslouchám od lidí, že ten lev strašně řve, že si na to sice trochu zvykli, ale někteří říkali, že bydlí vedle draka. To je tak všechno, já svoji energii nemůžu dalších deset let věnovat tomu, že státní správa vůbec nefunguje.
Po včerejším incidentu plánujete jako obec nějaké další kroky?
Zase se budu ptát státní správy, co s tím udělá. Já na to nemám vůbec žádnou výkonnou moc, já jsem jenom samospráva, která se stará o majetek obce a čekám na to, aby ti, kteří tu moc mají, s tím něco udělali.
Jaké orgány státní správy zařízení navštívily?
Státní veterinární správa, pak tady byly stavební úřad, inspekce životního prostředí, všichni zkoumali, zdali ta zvířata žijí v odpovídajících podmínkách, ale to, že žili v klecích, které byly v rozporu se stavebním zákonem, to se nikdy nezatáhlo. To byl nejlehčí způsob, jak to zavřít a zlikvidovat, to, že jsou ty výběhy v rozporu se stavebním zákonem.