‚Nechápu, jak tohle může někdo říct.‘ Babiš kritizuje místostarostku z ANO za rasistické vyjádření

Místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Alena Pataky (ANO) schytává za své výroky o Romech kritiku i z vedení vlastního hnutí. Nově se proti jejímu vyjádření o tom, že se „mentalita Romů od 13. století nezměnila, protože jsou úplně jinak geneticky vybavení", vyhranil i předseda hnutí Andrej Babiš. Výrok je podle něj nepochopitelný. „Plně chápu, že se to řady lidí dotklo," napsal Babiš serveru iROZHLAS.cz. Ostrava 16:32 3. ledna 2025

„Vůbec nechápu, jak něco takového může kdokoliv říct a plně chápu, že se to řady lidí dotklo,“ reaguje předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak vnímá výroky jeho stranické kolegyně a místostarostky Moravské Ostravy a Přívozu Aleny Pataky (ANO).

Ta v rozhovoru pro server Okraj.cz uvedla, že „mentalita Romů se od 13. století nezměnila, protože jsou geneticky vybaveni úplně jinak“. A pokračovala slovy, že nemají ve svém životě cíl se vzdělávat. „Oni mají úplně jiné cíle. Kočovnictví, které v nich bylo zaseto někde v Indii, určitým způsobem přetrvává,“ uvedla s tím, že pro většinu romských žáků končí snahy o vzdělávání v sedmé třídě.

Babiš vyjádření místostarostky označil za „naprosto nepřijatelné“. „Podporuje předsudky, proti kterým se snažím dlouhodobě bojovat. Sám se pravidelně setkávám s různými romskými organizacemi a možná by bylo fajn, kdyby to ta paní zkusila taky. Pak by takové hlouposti určitě neříkala,“ vyhranil se proti výrokům místostarostky.

Podle Babiše by se celou záležitostí měla aktuálně zabývat krajská organizace hnutí ANO. „A já se budu ptát, jak to vyřešili,“ upozorňuje lídr hnutí.

‚Nečetl jsem to‘

Moravskoslezští politici z hnutí ANO se ale stavěli ke kontroverzním vyjádřením místostarostky během pátku zdrženlivě.

Petra Veselku, starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, výroky jeho stranické kolegyně údajně překvapily. „V první reakci mi řekla, že to nebylo všechno myšleno tak, jak je to tam napsáno. S mnohými věcmi, které tam byly napsány, nesouhlasím. Ale musíme to probrat. Musí nám vysvětlit, jak to bylo myšleno,“ uvedl Veselka pro iROZHLAS.cz s tím, že celou věc bude vedení městského obvodu řešit až v pondělí.

Předseda krajské organizace ANO a starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký pak serveru iROZHLAS.cz řekl, že pro něj jde o zcela novou informaci. „Zatím jsem to nečetl. Od rána jsem měl povinnosti, musím si to načíst,“ slíbil krátce po poledni Kopecký, který je zároveň i náměstkem hejtmana pro sociální oblast.

Dodal ale, že o stranickou záležitost primárně nejde. „Pokud paní místostarostka uletěla, tak by se měla omluvit především ona,“ podotkl.

Romští odborníci odsuzují rasistické výroky místostarostky z Přívozu! Cituje snad Mein Kampf?

Alena Pataky (hnutí ANO) svými rasistickými výroky rozhněvala nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. „Plivla do tváře slušným Romům,“ uvedl Miroslav Klempár. Její výroky označil… pic.twitter.com/USnYlzMqiB — ROMEA (@romeanews) January 3, 2025

To nakonec Alena Pataky po konfrontaci serverem iROZHLAS.cz také udělala. „Říkám, bylo to strašně nešťastné. Mrzí mě, že to takhle vyznělo. Je mi to líto,“ řekla redaktorce webu v rozhovoru. Opět ale kontroverzní výrok o mentalitě zopakovala.

„Bylo možná nešťastné to, jak jsem to řekla. Ona se mentalita těch lidí... My máme jako Češi svoji mentalitu, Maďaři a Francouzi mají svoji mentalitu. Jsou to historické věci, které jsou lidem dány určitým prostředím, odkud přišli. Vezměte si, kolik lidí žije v jiných zemích a pořád si svou mentalitu a kulturní záležitosti zachovává,“ vysvětlovala své výroky.

Rezignovat za své výroky údajně zatím neplánuje. „Chci se omluvit, protože to bylo fakt nešťastné. Nechtěla jsem tím nikomu ublížit. Nevidím ale pro rezignaci důvod. Skutečně se snažím ve spolupráci s neziskovými organizacemi a sociálními odbory, školami nacházet cestu, aby všichni měli rovný přístup. Vnitřně jsem přesvědčena, že nedělám svou práci špatně,“ uzavírá.