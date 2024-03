‚Nechápu, o co jim jde. Demonstranti neví, co to je byrokracie.‘ Farmář z Čížkova do Prahy nevyjel

Farmář Jan Velík z Čížkova u Plzně startuje traktor, ale protestovat a blokovat silnice rozhodně neplánuje. Naopak s traktorem vyrazí na pole a krmit, protože protesty velkých agrárních podniků jsou to poslední, co by podporoval. Reportáž Čížkov (Plzeňsko) 10:53 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Velík z Čížkova na Plzeňsku s manželkou Vlaďkou | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

S manželkou Vlaďkou hospodaří na šedesáti hektarech, starají se o čtyři sta ovcí a malé stádo krav. Jsou členy Asociace soukromých zemědělců, která se k protestům zásadně nepřipojuje. Považuje je za populistické a ve svém důsledku pro zemědělce škodlivé. Středeční protesty organizuje Agrární komora, Zemědělský svaz a další velké organizace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o zemědělci, který neprotestuje

Na louce s výhledem na Brdy se pasou čtyři kravky, jakmile uslyší hlasy, otočí hlavy a pomalu se loudají k ohradníku. Vlaďka nasype šrot do širokého kýble a přežvýkavci na nic nečekají.

„Ta největší kráva je Luna, tahle Borůvka, Cecilka a Jahoda. Dvě dojím, k tomu ještě dvacet ovcí a z mléka vyrábím sýry,“ říká hnědovlasá žena v džínách a rozesměje se. „To je takový koníček, abych se nenudila.“

Do hovoru se přidává zarostlý chlapík v zablácených holínkách Jan Velík. „Já úplně přesně nevím, o co jim jde, zvlášť teď na jaře, kdy fakt nemám čas jet traktorem na kafe do Prahy, teda snad se tím nikoho nedotknu. V ovčíně mám sto padesát jehňat a práce nad hlavu. Když jsem viděl fotky z minulých protestů, tak to byl samý traktor 200 koní. To řídili traktoristi z podniků, ti opravdu žádnou byrokracii neznají,“ naráží Velík na jeden z důvodů protestů.

„Já jsem sám sobě ředitel a dělám všechno do posledního pohunka. Takže vím, co té byrokracie je, akorát že ta je všude,“ kroutí hlavou nad tím, že by se měl kvůli tomu účastnit protestů.

Dvojice se přesouvá domů, procházejí přes dvůr a přes stodolu s kupami loňského sena na zahradu.

Manželé hospodaří na šedesáti hektarech, starají se o čtyři sta ovcí a malé stádo krav | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Tady se pase dvacítka ovcí s pořádně nateklými vemeny. „Tyhle se budou bahnit (rodit –pozn. red.) tak do dvou týdnů. Zbytek ovcí mám na ovčíne asi dva kilometry odsud,“ říká Velík, píská a láká stádečko do stodoly na šrot. Pod nohama se proplete kočka a v kotci zakňučí dvě pastevecké border kolie.

Zemědělci opět protestují. Na silnice v Česku vyjede na 1700 kusů techniky, míní Agrární komora Číst článek

„Hospodaření na té naší výměře šedesát hektarů, to musíš mít rád, jinak to nejde,“ usmívá se Vlaďka, která na venkov už před mnoha lety utekla z Prahy a která nad protesty zemědělských organizací taky kroutí hlavou. „To musí být vášeň,“ dodává farmář Velík.

„Mít to jako zaměstnání, to by nefungovalo. My ani neříkáme farma, ale hospodářství, je v tom hospoda i Hospodin,“ zamudruje Velík pod vousy. „Pokud vím, tak evropští zemědělci protesty také upozorňují na to, že hodně rychle ubývá hmyz, a to kvůli některým pesticidům, to je podle mě problém.“

Ovce sežraly šrot ze žlabu a bečivě se vracejí na rozkvétající zahradu. Zdánlivý idylický klid. „Klid tu je, člověk srůstá s půdou, co mu zbývá,“ rozesměje se lehce ironicky hospodář. „Člověk tady ušetří za antidepresiva a za fitko.“

Vlaďka se dlouze zamyslí a vrací se k tématu zemědělských protestů. „Protestovat půjdou lidi, kteří to mají jako velký byznys. Pro nás je to životní styl.“

Reportáž o zemědělci, který neprotestuje, si poslechněte v audiu v horní části článku.